ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
70Фото: neftegaz.ru
Агентство по делам госслужбы подготовило проект дополнений в перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, передаёт BaigeNews.
Перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего планируют пополнить:
- выписки актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);
- данные о БИН организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;
- данные об ИИН родственников;
- сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранного языка, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);
- данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;
- данные о социально-общественной деятельности и способностей служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.
Новые сведения будут хранить исключительно в информационной системе "Е-қызмет" без их хранения в бумажном виде.Проект указа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июня 2024 года.
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