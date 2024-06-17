  • 17 Июня, 10:12
  • BAIGENEWS

ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане

Сегодня, 09:58
АВТОР
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neftegaz.ru Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: neftegaz.ru

Агентство по делам госслужбы подготовило проект дополнений в перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, передаёт BaigeNews.

Перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего планируют пополнить:

  • выписки актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);
  • данные о БИН организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;
  • данные об ИИН родственников;
  • сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранного языка, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);
  • данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;
  • данные о социально-общественной деятельности и способностей служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.

Новые сведения будут хранить исключительно в информационной системе "Е-қызмет" без их хранения в бумажном виде.Проект указа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июня 2024 года.

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