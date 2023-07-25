ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови"

Фото: advanced-television.com

Теперь система может отличить поддельное видео от настоящего.

Компания Intel научила систему обнаруживать дипфейки в режиме реального времени. Программа FakeCatcher работает с точностью до 96 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аdvanced-television.com.

Инженеры выяснили, что человек в реальном видео отличается от дипфейка наличием кровотока на лице. Именно его изменение фиксирует система и даёт заключение о подлинности видео. Когда кровь циркулирует по телу, она незаметно для нашего глаза меняет цвет вен, и Intel заявляет, что её технология способна отслеживать это изменение. FakeCatcher собирает данные о кровотоке с лица на изображении и затем с помощью алгоритмов преобразует эти данные, чтобы определить, настоящее видео или дипфейк.

В прошлом мошенники использовали дипфейки, чтобы выдать себя за соискателей при приёме на работу и получить доступ к конфиденциальной информации компании. Их также использовали, чтобы выдавать себя за видных политических деятелей и делать провокационные заявления.