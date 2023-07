ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google

Фото: BaigeNews.kz

Компания Google разрабатывает ИИ-алгоритм под кодовым названием Genesis для помощи журналистам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

По сообщениям сетевых источников, ИИ-алгоритм уже продемонстрирован руководству некоторых СМИ, таких как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Сообщается, что Genesis может генерировать новостные статьи на основе данных о тех или иных событиях. В компании считают, что алгоритм может стать своеобразным помощником для журналистов. С его помощью можно не только генерировать готовые статьи, но и, например, подобрать оптимальный заголовок или изменить стиль материала.

"В партнёрстве с издателями новостей, особенно с небольшими издательствами, мы находимся на ранней стадии изучения идей, которые потенциально могут привести к созданию ИИ-инструментов для помощи в работе журналистов. Например, инструменты на базе ИИ могут помочь журналистам с выбором заголовка или стилем написания", — рассказал представитель Google.

Он также добавил, что цель компании заключается в том, чтобы предоставить журналистам ИИ-инструменты для повышения эффективности их работы. Особо отмечается, что Google не стремится заменить журналистов ИИ-алгоритмами.