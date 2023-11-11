Игры в куклы и средневековые бои: какой нестандартный досуг предлагают костанайцам?

Нестанадрные виды досуга уже давно популярны вразных странах и в Казахстане. Одни отправляются на жуткие квесты, другие прыгают с тарзанкой, третьи спускаются в темные пещеры за своей порцией адреналина. В этом многообразии досуга есть развлечения, которые собиают людей в целые сообщества по интересам. Коррепондент BaigeNews.kz сделал подборку нестанардных видов досуга в Костанае, которые требуют немалой самоотдачи.

К созданию клуба для молодых мам 30-летняя библиотекарь Айгерим Абдухалимова шла пять лет, а задумка пришла во время декретного отпуска, когда она переехала в село Заречное, где не знала никого.

"Тогда у меня не было здесь ни подруг, ни знакомых, я не знала своих соседей. Бывает, выйдешь на улицу, во двор, и никто с тобой не общается. И это одиночество меня убивало, потому что супруг был на работе целыми днями. Тогда я твердо решила: выйду на работу и открою клуб мамочек в декрете", - вспоминает Айгерим.

Фото Айгерим Абдухалимовой.

И Айгерим исполнила свою мечту. На базе сельской библиотеки в марте этого года был открыт клуб мамочек в декрете, где женщины могут общаться и отдыхать от домашнего быта. Первое, что сделала Айгерим, это подготовила проект и составила смету расходов. Но тогда и случилось первое разочарование: спонсоров для проекта найти было сложно, да и с документацией пришлось бы повозиться. Поэтому клуб начал работу на общественных началах. Одним из первых мероприятий был мастер-класс для участниц клуба, где они учились шить мягкие игрушки.

"Было очень сложно приглашать мамочек к участию в клубе. Первое время они относились к задумке с сомнением, кто-то боялся, что за бесплатным мастер-классом кроется цель вовлечь в какой-нибудь сетевой бизнес или финансовую пирамиду. Уже после, когда они поняли, что никакого подвоха нет, и это действительно любительский клуб по интересам, круг участниц стал расширяться", - говорит Айгерим.

Вслед за мастер-классами были чаепития, а после пришло осознание, что клубу нужно развивать творческий потенциал своих участниц. Тогда-то и возникла идея организовать кукольный театр для детей силами молодых мам.

"Развлечений для детей на селе практически нет. И мы решили, что неплохо было бы поставить спектакль для малышей по мотивам сказки Ыбырая Алтынсарина "Мақта қыз бен мысық". Это была постановка на государственном языке. Подготовили кукол для театра, выучили роли и спустя время пригласили воспитанников детского сада к нам. Малышам такой спектакль очень понравился, они были в восторге", - вспоминает организатор клуба.

Тогда пришло первое общественное признание: сельчане не могли нарадоваться, что у них в Заречном появился детский досуг. Это еще больше вдохновило девушек, поэтому они решили сделать второй спектакль кукол на русском языке про Чебурашку и крокодила Гену.

"Все реквизиты делаем либо покупаем сами. Основную часть расходов я беру на себя, недавно вот заказала мобильный домик, с которым мы можем выезжать с театральными постановками. У нас не классический пальчиковый кукольный театр, мы крепим к игрушкам палочки и таким образом управляем ими из-за ширмы. Потому что шить пальчиковых кукол сложно, нужна помощь профессионала, а средств на это нет. Помогли бы спонсоры, мы сейчас в активном их поиске", - говорит Айгерим.

Помимо спектаклей, клуб мамочек в декрете занимается благотворительностью. Списки нуждающихся Айгерим берет в акимате. Потом среди участниц они делят, кто что принесет в качестве благотворительной помощи. Айгерим старается, чтобы для мам в декрете это было не накладно. Деятельность клуба получила признание на республиканском уровне.

"В начале месяца ездила в Астану на конкурс молодых библиотекарей. Участвовало 45 человек со всех регионов страны, защищали свои проекты по популяризации библиотек. И так как мой клуб работает на базе библиотеки, я поехала с этим проектом на республику. Жюри высоко оценило его и присудило мне первое место. Призовой фонд в 100 тысяч тенге я планирую потратить на нужды клуба", - делится планами Айгерим.

Сегодня клуб посещают 10 мам разных возрастов: от 22 до 45 лет. Помимо желания скрасить свой декретный отпуск, у них есть еще одна общая цель – приносить пользу обществу. Поэтому в планах у клуба – организовать кукольный кружок уже для детей, а в будущем расширить масштабы работы до республиканского уровня.

"Машина времени"

Есть досуг и для брутальных мужчин, своеобразная машина времени, которая может перенести вас на сотни лет в прошлое. И имя ему - клуб Temir Tumen. В Костанае располагается одно из трех подразделений сообщества, а основной клуб базируется в Астане. Temir Tumen занимается реконструкцией исторических битв и организует средневековые бои в доспехах. Один из организаторов клуба в Костанае – Михаил Гута. Он фотограф, но в свободное от работы время делает доспехи и тренируется в искусстве средневекового боя. Главное правило такого боя – рубящие, не колющие удары не заточным клинковым и древковым оружием.

Постоянно посещают клуб 10 человек в возрасте от 25 лет и старше. Все они – люди самых разных профессий, но объединяет их интерес к истории и желание выплеснуть энергию в полноконтактном бое.

Сам Михаил давно интересовался исторической реконструкцией битв, но неподдельный интерес у него вызывал процесс изготовления доспехов. Когда надел на себя первую кольчугу, понял, что хочет сделать такую же своими руками. Учился этому древнему искусству самостоятельно.

"Оружие я не делаю, потому что для его изготовления нужна высокоуглеродистая сталь. Во-вторых, необходим горн и что-то наподобие муфельной печи. Это всё делается на определённых температурах и процесс изготовления довольно сложный и дорогостоящий. Если заниматься оружием, необходимо переходить в профессию кузнеца-оружейника и организовать производство. С доспехами попроще, их можно сделать из не закалённой стали", - рассказывает Михаил.

По его словам, делать кольчуги довольно простое занятие, методику изготовления он освоил довольно быстро и без особых проблем. С доспехами пришлось повозиться, защита на колени получилась не сразу, а перчатки, к примеру, Михаил не делает до сих пор.

"Доспехи второй половины 14 века для исторических боев довольно удобны, их делать не сложно. Защитная конструкция представляет из себя металлические пластины, наклепанные на тканевую основу. При этом они прочны и можно бить противника в полную силу, на теле не останется даже синяков. Каленые доспехи тоже делаю, но отдаю на их закалку специализированной фирме. Мы стараемся всё делать по документальным источникам, самые лучшие из них музейные экспонаты. Доспехи в идеале должны быть приближены к реальным, но можно использовать и стилизацию, делая защитное обмундирование с элементами разных эпох. Помню, в начале у меня получалось все криво и косо, но со временем набил руку. Сложно подсчитать, сколько времени уходит на изготовление одного доспеха, так как я занимаюсь этим в свободное от работы время. Но если посвятить этому 8 часов ежедневно, месяца за полтора можно сделать полную амуницию", - рассказывает Михаил.

Найти именно высокоуглеродистую сталь для закаленных доспехов в Костанае оказалось делом непростым. Михаил заказывал ее из Петропавловска. При этом комплект боевой одежды из высокоуглеродистой стали на 30 процентов легче, чем стандартный: он весит 20-22 килограммов, тогда как стандартный – от 30 килограммов.