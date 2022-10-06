Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец

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Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность предприимчивого гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Надзорники рассказали, что для реализации преступного умысла шымкентец зарегистрировал три компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов.

Уголовное дело рассматривается в суде.