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  • Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец
atameken.kz Сегодня, 15:38
207
Фото: atameken.kz

Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец

Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность предприимчивого гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

 

Надзорники рассказали, что для реализации преступного умысла шымкентец зарегистрировал три компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов.

Уголовное дело рассматривается в суде.

Видео: АФМ
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#АФМ #Шымкент #налоги
Журналист
Сегодня, 15:38
207
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