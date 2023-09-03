Игры номадов, айтыс и конные тюнинги: международный этнофестиваль прошел в Алматы
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Боевые игры кочевников, конные тюнинги, айтыс - в Алматы прошел этнофестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Фестиваль ко Дню города стал частью проекта "Алматы – культурная и туристическая столица Шанхайской организации сотрудничества".
Гости фестиваля окунулись в древнюю культуру и традиции номадов Великой степи.На территории парка раскинулся красочный этноаул из 50 юрт.
В программе зрелищного мероприятия организаторы предусмотрели все: боевые игры кочевников, конные тюнинги, соревнование среди лучников, показательные выступления хранителей, а также конкурсы, мастер-классы для гостей по приготовлению национальных блюд и рукоделию.
На фестивале выступили этномузыканты и спортсмены из Азербайджана, Турции, Мажарстана (Венгрия), Малайзии, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтая, Бурятии, Узбекистана и Кыргызстана.
Видео: Акимат г.Алматы
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