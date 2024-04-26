"Игры будущего" в Казахстане перенесут на 2026 год

В связи с беспрецедентным наводнением глава государства поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам, передаёт BaigeNews.kz.



Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год.



Напомним, в феврале текущего года глава государства во время посещения "Игр будущего" в городе Казань Татарстана объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане. Игры прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт, где от нашей страны участвовало 48 казахстанцев в 13 дисциплинах.