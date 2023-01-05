Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости

Фото: astanatv.kz

Житель Павлодара украл 12 миллионов тенге и проиграл их на ставках. После сам сдался полиции, потому что уже не мог совладать с пагубными желаниями, а отдавать долги было нечем. Мужчина отбывает наказание и проходит реабилитацию в колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У 32-летнего осуждённого 13-летний стаж игромании. Мужчина рассказал, что впервые сделать ставку ему подсказал приятель. Выигрыш в тысячу процентов привёл в восторг. Так и втянулся.

Сначала фортуна была на его стороне: за выходные он мог увеличить свою месячную зарплату в два, а то и в три раза. Когда началась череда проигрышей, стал занимать деньги у родственников. Потом пошёл в банки - брал кредиты не только на себя, но и на членов семьи.

Апогей зависимости - мужчина украл 12 миллионов тенге в микрофинансовой организации, где он тогда и работал. Деньги закончились через три месяца.

"У меня был доступ к отделению. Зашёл, открыл, взял деньги и ушёл! Я вообще ни о чём не думал. Хоть у меня и дети есть, и семья, жена. У меня, получается, сейчас отвращение от самого себя, от ставок", - сказал осуждённый.

За годы зависимости мужчина проиграл 50 миллионов тенге. Чёрная полоса закончилась только после того, как он оказался за решёткой.

В колонии осуждённый работает в кустарной мастерской. Делает из дерева шахматы. Здесь же проходит и психотерапию, чтобы после освобождения его вновь не одолел азарт.