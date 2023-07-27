Игроки ФК "Актобе" не смогли вылететь в Грузию из-за санкций

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Отборочный матч Лиги Конференций УЕФА футбольной команды "Актобе" против "Торпедо" из Кутаиси чуть не сорвался из-за отмены рейса подсанкционной авиакомпании. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, передаёт BaigeNews.kz.

Рейс казахстанской футбольной команды отменили из-за того, что полёт выполняла российская авиакомпания "ЮВТ Аэро", которая находится под санкциями Евросоюза.

"По поводу прилёта футбольного клуба "Актобе" в Грузию разъясняем, что согласно первоначальной заявке, чартерный рейс должна была выполнить российская авиакомпания "ЮВТ Аэро", которая под санкциями и находится в чёрном списке Евросоюза. Вместе с этим, на воздушное судно, которое планировало полёт, наложены ограничения производителя. Соответственно, Агентство гражданской авиации Грузии не выдало разрешения на полёт указанной авиакомпании", - говорится в сообщении.

В Агентстве уточнили, что 27 июля рейс выполнит казахстанская авиакомпания SCAT Airlines. Разрешение на полёт ей выдали через два часа после обращения.