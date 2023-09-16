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Игорь Николаев попал в больницу, его концерты отменили

Сегодня, 04:29
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Instagram / igor_nikolaev_music Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
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Фото: Instagram / igor_nikolaev_music

Композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, Николаев переведён в реанимацию. По их информации, у артиста обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. 

"У композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников", - сообщает Mash.

По данным gazeta.ru, концертные площадки Сочи и Краснодара отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на 20 и 21 сентября. Отменён также концерт Николаева в Ростове — он должен был пройти 19 сентября. 

"Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату. Пока продажи нет", — сказали в кассе центрального концертного зала "Кубанского казачьего хора" в Краснодаре.

Анонс концертов Николаева на сентябрь также пропал с сервиса "Яндекс.Афиша". Сейчас там можно купить билеты на концерты артиста в ноябре.

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