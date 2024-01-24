"Игнорирует интересы Казахстана"- Мажилисмен о директоре Air Astana

Депутат Мажилиса Аскар Садыков раскритиковал руководство Air Astana, а также заявил, что Казахстан не контролирует национального перевозчика, передает BaigeNews.kz.

"Воздушные суда, принадлежащие авиакомпании Air Astana, приписаны не в Казахстане, а в Ирландии. Это означает, что Казахстан не обладает контролем за собственностью национального перевозчика. Более того, президент Air Astana Питер Фостер недавно заявил, что компания и не планирует регистрировать свои суда в Казахстане. Демпартия "Ак жол" считает, что такая позиция угрожает национальным экономическим интересам нашей страны",- сказал депутат, зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

Аргументы руководства компании о том, что только европейская регистрация позволяет авиакомпании совершать рейсы на территорию западных стран, депутат считает неубедительными, поскольку с момента образования компании прошло четверть века, и за эти два десятилетия Комитет гражданской авиации давно должен был проработать все нужные вопросы.

Он подчеркнул, что КГА подтвердил соответствие Казахстана требованиям Международной организации гражданской авиации и сообщил об открытии прямых рейсов в США, но президент Air Astana игнорирует правовые условия и интересы Казахстана.

"Данный вопрос имеет особое значение в свете планируемого выхода компании "Air Astana" на IPO и продажи 25% её акций", - уточнил депутат.

Вспомнил Аскар Садыков и о FlyArystan. Когда компания создавалась, представители КГА и Air Astana убеждали, что FlyArystan будет являться реальным лоукостером. Однако этого не произошло. Более того, по словам мажилисмена, недавно президент АО Air Astana заявил, что FlyArystan не будет выводиться из компании Air Astana.

"Ак жол" повторно ставит вопрос о превращении FlyArystan в самостоятельного лоукостера с действительным снижением стоимости полетов. Авиапарк данной компании, полностью состоящий из новых судов, также должен быть зарегистрирован в Казахстане. Другой причиной регистрации воздушных бортов в Ирландии эксперты называют также возможные налоговые преимущества данной юрисдикции. Однако фракция "Ак жол" считает, что национальный перевозчик не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране. Иначе это похоже на реализацию совета одного известного чиновника, который рекомендовал всем "зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне", - сказал -депутат.

В этой связи партийцы потребовали решить вопрос с регистрацией казахстанских воздушных судов компаний Air Astana и FlyArystan, выделить FlyArystan в отдельную компанию и обязать соблюдать устанавливаемые для лоукостера тарифные условия, а также провести работу по выявлению используемых национальными компаниями и другими квазигоспредприятиями оффшорных схем и обязать их вернуться в национальную налоговую юрисдикцию Казахстана.