Идентифицировать голос осуждённых и их поведение будут специальные приборы

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Министерство внутренних дел утвердило перечень электронных средств слежения за осуждёнными, передаёт BaigeNews.kz.

Приборы позволяют контролировать не только точное местоположение лиц осуждённых условно и осуждённых к ограничению свободы, но также идентифицировать их лицо, голос, и даже определять употребление алкоголя.

Электронные средства слежения включают средства персонального контроля, технические средства и устройства их мониторинга.

К средствам персонального контроля относятся: радиоэлектронный браслет, персональный трекер, стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство, стационарное устройство трансляции, стационарное устройство аудиовизуального контроля, стационарное устройство фотоэлектрохимического контроля и средство телекоммуникации.

Приказ министра внутренних дел вводится в действие 30 мая 2023 года.