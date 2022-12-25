Идеи 67 учителей страны признаны лучшими в Казахстане

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Завершился республиканский конкурс "Панорама педагогических идей-2022", в котором приняли участие почти пять тысяч учителей, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

В течение нескольких месяцев все они делились своим опытом, инновационным и авторским подходами к преподаванию своего предмета, записывая это на видео в YouTube. Победу одержали 67 педагогов.

Конкурс проводится ежегодно Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу". В этом году число участников почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.

"Панорама педагогических идей-2022" — это не просто конкурс, а площадка по обмену опытом. Учителя соревнуюсь между собой в знаниях, оставляют после себя целый фонд лучших лекций, уроков, практических и лабораторных работ, семинаров и мастер-классов, которыми в будущем может воспользоваться любой желающий. Эксперты в течение нескольких месяцев отбирали самые лучшие видеоматериалы в 22 номинациях по 5 направлениям. По итогам республиканского этапа победу одержали 67 педагогов. Каждый из них нашёл свой подход для адаптации идей развития критического мышления, функциональной грамотности, полиязычия и инклюзивного образования. Уверена, что представленные на образовательном портале "Өрлеу" видеоуроки призеров будут проанализированы в педагогических коллективах страны и использованы в практике", — отметила в своей речи председатель правления "Өрлеу" Асель Мухаметжанова.

В министестве также рассказали, что участники конкурса, занявшие призовые места, получили сертификаты, которые будут учитываться при присвоении квалификации.