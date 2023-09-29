Хватит ли студентам Караганды мест в общежитиях?

Около 30 тысяч студентов в Карагандинской области получают высшее образование на очном отделении в этом учебном году. Возникает вопрос: где все эти студенты живут, и хватает ли им мест в общежитиях? Корреспондент BaigeNews.kz узнавал, как обстоят дела в городе с общежитиями.

На сегодняшний день в Карагандинской области функционируют 8 вузов. В 2022-2023 учебном году количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях региона составило 37 439 человек, из них 28 924 – на очном отделении. Основной контингент студентов, в частности 93,8% (37 620 чел.) сконцентрирован в областном центре в Караганде и 2,2% в городе Темиртау (2317 чел.). В этих 8 вузах имеется 30 общежитий на 10 662 коек. Это примерно 30% от всех обучающихся. Как говорят в управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области, дефицита мест в студенческих домах в регионе нет.

"В начале текущего учебного года под председательством заместителя акима Карагандинской области Ербола Аликулова состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки вузов области к новому учебному году. На совещании были обсуждены вопросы обеспечения студенческой молодежи общежитиями, реконструкции общежитий и строительства новых общежитий, а также обеспечения безопасности студентов в общежитиях. Во время встречи компетентные государственные органы и руководители вузов доложили о текущей ситуации и планах на будущее по студенческим общежитиям. По официальным данным вузов, дефицита мест в области нет", - прокомментировали в управлении по делам молодежной политики Карагандинской области.

Кроме того для обсуждения и решения вопроса жилья для студентов из столицы прибыл заместитель директора департамента продвижения и внешних коммуникаций АО "Финансовый центр" Диас Жамбылов. Он сообщил руководителям университетов и ответственным специалистам строительных компаний, что будут предусматриваться механизмы размещения государственного заказа на строительство и реконструкцию студенческих общежитий. Это значит, что государство готово протянуть руку помощи в строительстве новых студенческих домов.

Кстати, один из них уже открыли в начале этого учебного года в Карагандинском медицинском университете. Еще одно общежитие строит Карагандинский университет им. Е.Е. Букетова.

"В общей сложности в КарУ есть 7 студенческих домов. В них 2676 мест для студентов. 2333 из них заселены. Тут нет вообще дефицита мест для студентов. Помимо этого началось строительство 9-этажного здания на 500 мест. Планируется, что в конце 2024 года новое общежитие сдадут в эксплуатацию", - сообщили в пресс-службе КарУ.

Что же касается расположения студентов в общежитиях, в первую очередь места могут получить студенты с инвалидностью, сироты, дети из многодетных семей и социально уязвимых слоев.

Но и другим обычным студентам из других городов можно попасть в студенческие общежитии.

Камбар Жаныбеков поступил в Карагандинский технический университет им. А.Сагынова в этом году. И сразу же решил подать документы на проживание в общежитии.

"На самом деле получить комнату в общежитии несложно. Нужна копия удостоверения и фото 3*4 две штуки для пропуска, потому что пропускают только по пропуску. Еще нужны справки. Это прописка. Если ее не сделаешь вовремя, то придет штраф большой, кажется 202 тысячи тенге. А еще надо приписную в военкомате взять. Поэтому в принципе несложно в общежитие попасть. Платить надо 17 000 тенге в месяц. И нас попросили за 5 месяцев вперед оплатить. Это 85 000 тенге. Условия вполне себе хорошие. Я захотел жить в общежитии, потому что это очень дешево. Потому что 17 000 в месяц для начала студентам, которые переехали из другого города это очень привлекательная цена, учитывая, что съем квартиры начинается минимум от 100 000 тенге", - говорит студент КарТУ Камбар Жолымбетов.

Квартиру за такую цену, обычно, можно найти на окраине города, в Пришахтинске, либо в Майкудуке. А если учащиеся вузов хотят расположиться неподалеку от университета, тогда им придется раскошеливаться на более значимую сумму – от 200 000 и выше. Как говорят риелторы, хоть в Караганде достаточно общежитий, спрос на аренду жилья все же высок.

"Обычно пик сезона для риелторов начинается с июня-июля. Казалось бы, до сентября еще далеко. Но сейчас молодежь не любит долго отдыхать во время каникул. Наоборот, они стараются заработать во время летнего отдыха. Поэтому, обычно, после завершения сессии и экзаменов, они максимум на неделю ездят к родным. А потом возвращаются в город и подрабатывают. Как правило, квартиру снимают по 3-4 студента. Им так выгоднее. Но мы, риелторы, честно говоря, не очень любим сдавать жилье молодым ребятам. Потом, когда принимаем жилье обратно, часто оно бывает в плачевном состоянии. И раньше у меня были частенько случаи, когда они задерживали оплату. Поэтому мы сейчас просим депозит, либо предоплату как минимум за 2-3 месяца. Но тут опять-таки есть проблема. У большинства студентов не бывает таких сумм. Но знаю по своему горькому опыту, лучше не верить на "честное слово", порой бывают конфликтные ситуации. К счастью, до суда не доходило", - говорит местный риелтор Александр Литвинов.

В целях улучшения условий проживания студенческой молодежи в общежитиях, в вузах и колледжах области с 2019 года введено в эксплуатацию 7 общежитий на 982 места.

В целом, до конца 2025 года по области будет введено в эксплуатацию 9 общежитий на 1 732 места. Эти меры положительно скажутся на увеличении фонда мест в общежитиях, говорят в управлении по делам молодежной политики.