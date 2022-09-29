Huawei откроет 50 академий ИКТ в вузах Казахстана

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Министерство науки и высшего образования РК и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проходящего в Астане сеждународного форума Digital Bridge 2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МНВО.

Теперь студенты смогут проходить обучение и сертификацию в области ИКТ в компании Huawei, участвовать в специально организованных образовательных конкурсах и получить помощь в трудоустройстве. Преподаватели также будут вовлечены в образовательный процесс и смогут участвовать в программах повышения квалификации, проводимых Huawei.

"В ближайшие три года компания Huawei будет развивать академию ИКТ для продвижения уровня цифровых знаний в Казахстане. Ожидается, что в рамках сотрудничества в ведущих университетах страны будет создано более 50 академий Huawei. Планируется, что эти академии охватят порядка 5000 студентов по стране. По итогам обучения наши студенты смогут получить международно признанный сертификат Huawei", – отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Кроме того, Huawei будет ежегодно проводить ярмарки вакансий для сертифицированных казахстанских студентов для трудоустройства в их компании.

Отметим, ранее МНВО подписало трехсторонний меморандум с компанией Coursera. Уже со следующего года казахстанские студенты получат возможность выбирать курсы Coursera, локализованные на казахский и русский языки, а по итогам успешного прохождения засчитывать соответствующие кредиты. В течение трёх лет не менее 100 тысяч казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera.