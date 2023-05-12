Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки

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С 15 мая Отбасы банк изменит условия кредитования по промежуточным займам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Так, в банке будут применяться более низкие дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточному займу. Ранее диапазон ставок составлял от 7 до 11,5 процента годовых (ГЭСВ от 7,4 процента). Теперь этот коридор будет снижен до 6-10 процентов (ГЭСВ от 6,2 процента).

Размер ставки по кредиту зависит от срока накопления на депозите и периодичности его пополнения. Таковы правила реализации системы жилищных строительных сбережений.

До настоящего времени клиенты, которые единовременно (без накопления на депозите) вносили на свой сберегательный счет в Отбасы банке 50 процентов от стоимости жилья, сразу же могли претендовать на промежуточный заем по максимальной ставке 11,5 процента. При этом значение оценочного показателя (ОП) было равно нулю.

Теперь банк меняет подход к сбережениям. Чтобы получить промежуточный заем, нужно достичь минимального значения ОП 2,5. Это значение можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50 процентов от стоимости жилья пройдет три месяца. Только тогда банк выдаст кредит по максимальной ставке, которая будет равна 10 процента.

"При взносе 50 процентов от договорной суммы оценочный показатель 2,5 достигается за 3 месяца; ОП от 3,3 - за 4 месяца; ОП от 4,2 за 5 месяца; ОП 5 за 6 месяцев; ОП от 7 – за 8,5 месяцев; ОП от 10 – за 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Отметим, промежуточные займы пользуются спросом у вкладчиков Отбасы банка. Например, по итогам 2022 года было выдано в общей сложности 79 872 займа, из которых 68% - это промежуточные займы. И большая часть таких займов выдается с ОП, где его значение равно нулю. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, а, следовательно, не работали в системе. При этом баланс накоплений и выдачи займов – главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие – получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке.

Дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточным жилищным займам в зависимости от значения оценочного показателя будут применены по нижеуказанным программам:

Рыночные программы банка - приобретение первичного и вторичного жилья, приобретение земельного участка, на цели ремонт и модернизация жилья и строительство. Условия кредитования по проекту "Арендное жилье с последующим выкупом", программа "Свой дом". " Жаңа баспана" (для получателей жилищных выплат).

Клиенты банка, которые на дату 15 мая 2023 года будут иметь предварительное одобрение по займу, смогут получить кредит по прежним условиям. Ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений.