Хозяева на несколько дней забыли кота на балконе в Усть-Каменогорске

Фото: ДЧС ВКО

Соседи сжалились и вызвали спасателей.

Двух котов за один день пришлось выручать спасателям в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Усть-Каменогорске хозяева оставили питомца дома, а сами уехали на несколько дней. Кот три дня сидел на балконе и мяукал. Соседи сжалились и вызвали спасателей. С помощью веревки сотрудники службы ЧС спустили перепуганного кота на землю.

Второй случай произошел в Шемонаихе. Кот слишком высоко забрался на дерево и, просидев там день, начал отчаянно звать на помощь. Жительница дома по улице Жукова обратилась в службу "112".

Фото: ДЧС ВКО

Прибыв на место, сотрудники местной пожарной части взобрались на высоту и с помощью веревок вернули кота на землю.