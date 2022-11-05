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  • Хозяева на несколько дней забыли кота на балконе в Усть-Каменогорске
ДЧС ВКО Сегодня, 20:21
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Фото: ДЧС ВКО

Хозяева на несколько дней забыли кота на балконе в Усть-Каменогорске

Соседи сжалились и вызвали спасателей.

Двух котов за один день пришлось выручать спасателям в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО. 

В Усть-Каменогорске хозяева оставили питомца дома, а сами уехали на несколько дней. Кот три дня сидел на балконе и мяукал. Соседи сжалились и вызвали спасателей. С помощью веревки сотрудники службы ЧС спустили перепуганного кота на землю.

Второй случай произошел в Шемонаихе. Кот слишком высоко забрался на дерево и, просидев там день, начал отчаянно звать на помощь. Жительница дома по улице Жукова обратилась в службу "112".

Фото: ДЧС ВКО

Прибыв на место, сотрудники местной пожарной части взобрались на высоту и с помощью веревок вернули кота на землю.

"Сотрудники ДЧС ВКО нередко становятся героями добрых историй о спасении братьев наших меньших. И, несмотря на то, что основная задача пожарно-спасательных подразделений — это спасение людей, отказать в помощи животному, попавшему в беду, считают негуманным", — отмечают в пресс-службе ДЧС.

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#животные
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:21
256
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