"Хотят лишить наших детей реабилитации": скандал разгорелся из-за нового стандарта Минздрава

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Скандал вокруг нового стандарта по реабилитации, который разработал Минздрав весной этого года, набирает обороты. Родители детей с особыми потребностями обвинили чиновников в дискриминации и ущемлении их прав. По их словам, из-за новшеств, теперь их дети не смогут попасть на лечение в частные клиники. А в государственные реабилитационные центры - очередь на несколько лет вперед, сообщает корреспондент BaigeNews.kz. Родители убеждены, что все это сделано для того, чтобы снизить существенно возросшие по ОСМС расходы на реабилитацию. А еще не допустить перетока денег из госполиклиник в частные.

Жительница столицы Лаура Курмангожина воспитывает восьмилетнего сына. Мальчик родился недоношенным на 24 недели. В год ему поставили диагноз - спастическая диплегия и это одна из форм ДЦП. По словам женщины, в полтора года ее сын Алдияр не держал голову. Добиться обратного удалось лишь к двум годам и только после нескольких курсов реабилитации. Поняв, что после усиленных занятий со специалистами, у мальчика появляются положительные результаты, она продолжила возить сына на лечение. Ради этого ей пришлось отказаться от успешной карьеры.

"Ребенок был очень сложный, до трех лет Алдияр не жевал самостоятельно из-за Бульбарного нарушения. Родился с весом 800 граммов на 24 неделе, у него не было даже сосательного рефлекса, перенес две операции, но мы через все это прошли достойно. В 3 года мой сын сел с опорой, а в 4 – начал вставать на четвереньки. К пяти годам пополз, позже даже встал на специализированные ходунки", - вспоминает мама мальчика с ДЦП.

И таких результатов удалось добиться только за счет комплексного лечения и постоянных занятий со специалистами. Сейчас сын Лауры может самостоятельно ездить на специализированном велосипеде, плавать и подниматься по лестнице. Учится мальчик в обычной школе, читает и пишет. И это, говорит женщина, благодаря восьми годам усердных лет работы.

"Я благодарю Всевышнего за наши результаты, мой ребенок пожизненно нуждается в поддержании его физического здоровья, так как основная проблема наша в том, что, когда он растет, то и кости растут, а вот мышцы из-за спастики "стоят" на месте. Это вечная погоня мышц за костями, для этого нам необходимы постоянные растяжки, занятия ЛФК, массаж, уколы для расслабления мышц", - отмечает Лаура.

Получать все эти услуги, говорит она, нужно раз в полгода, а обходятся они почти в 400 тысяч тенге. 450 тысяч стоит месяц занятий со специалистами. В программу входят индивидуальные занятия ЛФК с инструктором, бассейн, массаж и многое другое. Однако такие деньги, отмечает женщина, есть не у всех. Поэтому мамы особенных детей и вздохнули с облегчением, когда комплексная и качественная реабилитация, наконец, после введения обязательного социального медстрахования стала для них бесплатной, причем в оснащенных частных центрах. Их, по словам женщины, не так много. В государственные же попасть практически невозможно. Нуждающихся так много, что очередь туда буквально не на месяцы, а на годы вперед.

"Я возила сына в Южную Корею, мне сказали, что ребенок перспективный. Реабилитация для нас, как воздух. Поэтому равнодушные советы чиновников - проходить реабилитацию два раза в год по семь дней – это не наш случай, и не случай других тысяч детей. Нам не понятно, почему чиновники из Минздрава решают судьбу наших детей и принимают такие дискриминационные, антинародные поправки. Хотят закрыть наших детей в четырех стенах, поставить на них крест. И это после тех долгих усилий, которые наши дети и мы предприняли", - недоумевает мама мальчика.

По словам родительницы, многие из них буквально с боем вынуждены были выбивать положенную их детям реабилитацию. Зачастую в поликлиниках отказывались выдавать направления в частные клиники. Во многих госучреждениях тоже есть целые отделения реабилитации. Но они, по словам женщины, не могут предложить необходимое оснащение и специалистов. Как правило, они ориентированы на занятия с детьми, у которых незначительные нарушения. А детям с более выраженным неврологическим дефицитом нужны подготовленные специалисты.

Увеличение денежных потоков, которые стали получать частные центры из-за возросшего спроса, по словам родителей, и стали камнем преткновения. Только в этом году, по данным Фонда социального медстрахования, услуги по реабилитации достигли почти 76 миллиардов тенге.

"Финансирование ежегодно растет, а доступность медицинской реабилитации за последние годы после запуска системы ОСМС выросла в 12,5 раза", - сообщили в фонде.

Отдавать такой объем финансирования поликлиники не захотели. Поэтому, уверенны мамы детей с инвалидностью, в Минздраве и решились на ограничительные меры. Для этого, считают они, и был принят в апреле этого года специальный стандарт организации оказания медицинской реабилитации. В нем чиновники прописали, что пациентам с легкими нарушениями и ограничениями, достаточно получить реабилитацию в поликлиниках или специализированных центрах. Однако тем, у кого нарушения умеренные или выраженные, придется для этого лечь в больницу.

"Пациент, имеющий умеренное (ШРМ-2) или выраженное (ШРМ-3) нарушение функционирования и ограничения жизнедеятельности, направляется на третий этап медицинской реабилитации дневного и круглосуточного стационара. Пациент, имеющий выраженное (ШРМ-3) или грубое (ШРМ-4) нарушение функционирования и ограничения жизнедеятельности, направляется на второй этап медицинской реабилитации или третий этап медицинской реабилитации в круглосуточный стационар", - следует из документа.

По словам мамы сразу трех особенных детей Анар Алмасовой, каждый раз, чтобы лечь в больницу, женщинам приходится на 24 дня оставлять семью. Есть возможность получить лечение и в дневном стационаре. Но в этом случае курс реабилитации составит всего 10 дней, а тариф за койко-день не превысит 5 000 тенге.

"Подумайте сами, какое комплексное лечение можно предоставить ребенку с ДЦП за 5 000 тенге в день? ЛФК 15 минут, массаж 10 минут и электрофорез. Вот весь спектр услуг, который может предложить поликлиника в этом случае. До этого в частных центрах курс реабилитации составлял 24 дня. ЛФК длилось 45 минут, массаж по 30 минут, логопед, психолог, трудотерапевт, эрготерапевт, Монтессори и многие другие услуги. Если частники и оборудуют центры койко-местами, то за эту сумму они не смогут оказать все виды лечения в комплексе. Дневной стационар – это дешевый пациент, а потому и выгодный Минздраву", - уверена женщина.

Как правило, на круглосуточную реабилитацию пациентов направляют в Национальный центр детской реабилитации. Это практически единственное на всю страну учреждение, которое имеет должное оснащение. Но чтобы попасть туда, нужно прождать в очереди несколько лет.

"Получается мне и другим родителям нужно годами ждать очередь. Диагнозы наших детей не позволяют нам, просто сложа руки, ждать очереди по несколько лет. Нашим детям нужна ежедневная качественная и непрерывная реабилитация. Согласно Кодексу о здоровье нации, граждане имеют право на свободный выбор учреждения, где и у кого лечиться. А нас просто ограничивают", - возмущается она.

Родители опасается, если их дети не будут получать должную реабилитацию, то все положительные изменения откатятся назад.

"Упустим время, возможности и получим в будущем просто армию нетрудоспособных граждан", - уверенна женщина.

По мнению реабилитолога Гулим Дюсембиной, реабилитация – это целый творческий процесс. Однако зачастую ее возможности недооценены. Сейчас же, по словам специалиста, в стране существует сразу несколько нормативных документов по реабилитации, на которые и ориентируются медики.

"Это приказ, стандарт и протокол по реабилитации. Все эти документы противоречат друг другу, и каждый главврач трактует его по своему, как ему выгодно, как ему нужно", - отмечает реабилитолог.

По ее словам, в новом стандарте пациентов действительно поделили на несколько групп в зависимости от сложности имеющихся нарушений. А в постоянной реабилитации как раз нуждаются пациенты, у которых они умеренные и выраженные. Им же Минздрав предлагает получать ее только в условиях дневного или круглосуточного стационара. При этом ко второй и третьей группе можно отнести не только детей с ДЦП, но и с аутизмом.

"В стандарте все должно быть четко прописано. А не сумбурно, они просто наспех "урезали" реабилитацию и ограничили детей. В протоколе отсутствуют некоторые диагнозы, шкалы противоречат друг другу. Поэтому и протокол, и стандарт нужно менять, однозначно, ведь поликлиники ориентируются на него", - считает Гулим Дюсембина.

Депутат мажилиса, которая живет с ДЦП Динара Наумова не понаслышке знает, как важна реабилитация детям с инвалидностью.

"Люди, которые с этим не сталкивались, имеют понимание, что это такая история, которая не совсем работает. Я прожила все моменты с самого детства до сегодняшнего дня и могу сказать, что, да, были и операции, которые в большинстве своем большее влияние оказывали на состояние. Но именно реабилитация оказывает поддерживающий эффект. Если мы будем проходить ее раз в год, то результат будет очень маленький. Здесь же, когда речь касается детей, важно быстро реагировать. Здесь время играет очень большую роль. Естественно, если мы раз в год будем госпитализировать ребенка на реабилитацию, то положительного эффекта мы не добьемся", - считает парламентарий.

По ее мнению, реабилитация должна быть не только квалифицированной, но и доступной. Ее коллега депутат Галымжан Елеуов проблеме качественной реабилитации посвятил целый депутатский запрос.

"Число поставщиков, которые оказывают такие услуги - увеличилось, как и расходы на реабилитацию, но многие из них просто имеют обычные мячики, кушетки. И они открывают реабилитационные центры. Однако вместе с увеличением финансирования, должно вырасти и качество оказываемых услуг. Пациенты с тем же инсультом проходят реабилитацию у себя в поликлиниках, но они не дооснащены нужным оборудованием", - говорит мажилисмен.

Он считает, что в Минздраве должны проанализировать сложившуюся ситуацию и отчитаться, что они делают для минимизации инвалидности. Депутат планирует дождаться ответа главы ведомства.

В свою очередь в министерстве признали, что пациенты с умеренными ограничениями теперь действительно не могут получать реабилитацию в амбулаторных условиях. Это, по их мнению, соответствует международным подходам.

"Благодаря проведенной дифференциации по тяжести состояния, пресечена возможность искусственного повышения стоимости пролеченного случая за счет увеличения количества проведенных процедур", - заявили в ведомстве.

Однако чиновники не пояснили, как будут повышать доступность и эффективность реабилитации для таких пациентов.

Кандидат медицинских наук, доктор Phd и международный тренер по реабилитации Жазира Турсынбекова многие годы посвятила изучению влияния реабилитации. В течение нескольких лет она обучала специалистов медико-социальных учреждений, ездила по регионам. Там она и увидела, как запущено здоровье детей, которых можно было бы реабилитировать, вот только делать это нужно было сразу.

"По достижении 18 лет детей из тех же медико-социальных учреждений просто отправляют в так называемые психоневрологические интернаты. Но причина в их реабилитационной запущенности. В свое время этим детям просто не уделили внимания. Мы подготовили аналитическую справку, тогда мы выявили конвейер постановки детям психиатрического диагноза в таких центрах. В тех же домах ребенка речь не идет о реабилитации, восстановлении или поддержании. По достижении 18 лет их просто отправляют в МСУ", - констатирует Жазира Турсынбекова.

Теперь, считает она, из-за нового стандарта без необходимой реабилитации останутся и дети с ЗПР, ЗРР и аутизмом.

"Их выкидывают за борт, это прямая дорога к психиатру. Понимаете, невропатолог не направляет к реабилитологу такого ребенка, а направляет сразу к психиатру. Получается, мы искусственно сами увеличиваем у себя в государстве людей с психическими заболеваниями, даже если эти дети не психи, мы их делаем таковыми, вот до чего докатились наши социальные службы", - возмущена кандидат медицинских наук.

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник прокомментировать сложившуюся ситуацию не пожелал. Он лишь заявил, что в Минздраве создали комиссию, она и будет дорабатывать стандарт.

Между тем, родители детей с инвалидностью настроены решительны. Они считают, что миллиарды, которые государство выделяет на реабилитацию, должны приносить пользу детям, а не просто обогащать поликлиники.

Родители уже подготовили письмо с рекомендациями чиновникам. По словам же специалистов, нельзя недооценивать важность реабилитации. Чем раньше ребенок с особыми потребностями начнет заниматься со специалистами, тем менее выраженным будут нарушения в его развитии и тем больше шансов у него социализироваться в обществе.