"Хотим быть полезными для людей" : В Кызылорде прошел бизнес-форум "Арманда"

В Кызылорде прошёл международный образовательный бизнес-форум "Арманда" ("Мечтай"). В рамках мероприятия спикеры - бизнесмены, общественные деятели и представители медиасферы провели мастер-классы и поделились своими секретами успеха. Они рассказали, как стать востребованным специалистом для современного общества. Организаторы также встретились с ветеранами и молодёжью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Перед кызылординцами выступили кандидат психологических наук и общественный деятель Арман Давлетяров, общественный деятель, известный тележурналист Ляйля Султанкызы, теолог, психолог Нурлан Асанов и айтыскер, поэт, призёр международного айтыса акынов Жандарбек Булгаков.

Перед началом мероприятия спикеры провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

"Наша главная задача - поделиться знаниями и жизненным опытом. У нас нет определённой аудитории. Мы готовы работать с людьми разного возраста и разного социального положения. Помимо бизнес-форума мы хотим пропагандировать внутренний и внешний туризм. Сейчас социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. Каждый человек должен уметь использовать их в свою пользу. Я расскажу, как с помощью соцсетей можно развивать предпринимательство. Также хочется побеседовать с молодёжью о семейных ценностях, воспитании детей", - отметил Арман Давлетяров.

Бизнес-форум прошёл в музыкально-драматическом театре имени Нартая Бекежанова. Вход для желающих был свободным.

Полный зал зрителей очень тепло встретил спикеров и с большим интересом слушал их.

Тележурналистка Ляйля Султанкызы на своём примере рассказала о не простых судьбах женщин. Также она поделилась своими секретами успеха. Телезвезда с 30-летним стажем призвала женщин никогда не сдаваться и всегда идти к цели.

"Многие говорят, что у женщин 40 жизней. Сегодня мне хочется поразмышлять о сорока способностях прекрасного пола. Утром мне пришлось воспользоваться услугой визажиста. Девушка рассказала мне о своей жизни. Днём она ездит на заказы, а вечером работает уборщицей в бане. Она не ищет мотивацию в книгах или фильмах. Для неё мотивация - это её дети. Таких примеров очень много. Я знаю очень много сильных женщин, которые могут свернуть горы ради родных людей. В Кызылорде таких женщин немало. Их биография, трудовой путь восхищают. В конечном счёте они добились своей цели, встали на ноги и помогли своей семье. Сейчас отсутствие профессии - не повод сидеть без работы. За короткое время можно получить новую специальность, нужно быть готовым к переменам. Не надо бояться осуждений и критики", - сказала Султанкызы.

Среди зрителей нашлось очень много женщин, которые поблагодарили тележурналистку за дельные советы. Также они отметили особый труд Ляйли Султанкызы в реализации проекта "Хочу стать мамой".

После на сцену вышел Нурлан имам и рассказал о духовенстве. Он поделился знаниями о сохранении семьи и об уважении родителей. Мастер-класс от акына Жандарбека Булгакова тоже заинтересовал зрителей своим содержанием.