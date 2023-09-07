"Хотели организовать бунт": уволенные за пытки сотрудники колонии Атбасара обратились к президенту

Уволенные 11 сотрудников колонии строгого режима города Атбасара записали видео-обращение к президенту и народу Казахстана, где рассказали свою версию произошедшего. Они отрицают факт пыток, а применение спецсредств объясняют тем, что осужденные планировали организовать бунт. Между тем, правозащитник обратил внимание на то, что факты жестокого обращения в исправительных учреждениях Акмолинской области всплывают с нехорошей регулярностью. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор ситуации.

"Это были не пытки"

"Мы хотим объяснить Вам истинные мотивы применения специальных средств в отношении осужденных. Рассказать, как всё было на самом деле", – обратились к главе государства и казахстанцам 11 сотрудников колонии.

По их словам, в конце августа в учреждение этапом прибыли 44 осужденных. Их настрой изначально был агрессивным, "новенькие" всячески нарушали режим содержания.

"Они не обращали внимания на многочисленные замечания, подстрекали других осужденных к массовым беспорядкам, навязывая идеологию преступного мира. Всё шло к тому, что в учреждении хотели организовать бунт. Это могло повлечь за собой угрозу не только для сотрудников, но и всего населения региона. Мы приняли решение применить разрешённые методы для подавления агрессии", – пояснили экс-сотрудники колонии.

Это были не пытки, а "принуждение к соблюдению режима содержания путём физического законного воздействия", подчеркнули они.

"Все наши действия были законными, согласованными с надзорными органами. Каждое наше действие фиксировалось, мы ничего не скрываем. Несмотря на это, без каких-либо разбирательств, в течение суток нас всех уволили по отрицательным мотивам. И завели уголовное дело по статье "Пытки". Хотя пыток не было".

"Освобожусь – порежу!"

Устное обращение подкреплено видеокадрами из исправительного учреждения, которые, по замыслу авторов, демонстрирует другую сторону получившей резонанс истории и оправдывают применение спецсредств.

На видео, от заключенных идет много нецензурной брани, звучат угрозы расправы. Есть кадры, где отбывающий наказание и вовсе набрасывается на сотрудника. Осужденные отказываются соблюдать распорядок дня, режим содержания:

"Мне полгода осталось до звонка, я освобожусь, всех вас найду и порежу", - предупреждает сотрудников один заключенный.

Отказываются носить установленную форму одежды.

"Я же сказал: не буду надевать вашу форму одежды, эту робу проклятую. Освобожусь – вам всем…", - угрожает другой.

К слову, есть ещё одно видео-обращение – от ветерана данного ЕЦ. Он назвал происходящее провокацией со стороны осужденных. Увольнение в таком контексте, по его мнению, может стать поводом для дальнейшего неповиновения и в конечном итоге привести к организации массовых беспорядков в казахстанских лагерях. Аксакал призвал провести детальную проверку и принять объективное решение.

"Жестокое обращение в акмолинских колониях

становятся регулярными"

Член общественного совета МВД, правозащитник Олжас Сыздыков уверен, что видео-обращение не даст того эффекта, который ждут его авторы. Но это очень убедительный сигнал, что пенитенциарную систему нужно менять.

"То, что они пытаются оправдать свои действия наглостью поведения самих осужденных – не самая лучшая защита. Нужно что-то менять, потому что такие инциденты случаются с устрашающей регулярностью. Державинск, Гранитный, Степногорск. Пытки и спецсредства не по инструкции", – напомнил правозащитник.

Напомним, 13 лет назад заключенные колонии в посёлке Гранитный (недалеко от Кокшетау) подняли бунт. Тогда правозащитники назвали отличную от официальной версию о причине – жестокое обращение. В 2015 году сотрудники колонии в Державинске избили заключённого. Молодой мужчина умер, их судили. Примерно в том же временном отрезке на скамье подсудимых оказались трое сотрудников ЕЦ г.Степногорска. Они и несколько заключённых насмерть замучили новенького.

"Сотрудники сами становятся заложниками этой системы, когда руководство сверху заставляет – чтобы в лагерях соблюдался режим, который написан ещё когда-то давно. Полномочий всё меньше – в Уголовном кодексе прописаны статьи о применении пыток, жестоком, унижающем человеческое достоинство обращении. Поэтому им с каждым годом всё трудней. А государство пока не придумало другой методики, каким образом заниматься исправлением в кавычках – потому что исправить взрослого человека невозможно. Поэтому необходимы дискуссии в обществе – чтобы все мы, наконец, поняли: с этим надо что-то делать. А не откладывать решение проблемы на срок лишения свободы. А на сегодня это так. Человек выходит из тюрьмы, он лучше не становится, как правило. И та формула, которая была убедительна раньше, – чтобы люди боялись тюрьмы, уже не работает. Нужно что-то другое", – уверен Олжас Сыздыков.

"Пора менять систему"

Исправительные колонии, по его мнению, по-прежнему граничат с преступностью.

"Сколько работал в национальном превентивном механизме, почти девять лет. Каждый год писал консолидированные доклады именно по пенитенциарной системе, каждый год мы давали рекомендации госорганам. Но были только косметические реформы, которые не привели к кардинальному изменению ситуации. На сегодня лагеря как были, так и остаются институтом повышения "квалификации" криминалитета. И десоциализации граждан, а не ресоциализации", – подчеркнул правозащитник.

Система должна поменяться, перестать работать так деструктивно.

"Причём нужно сказать, что наши сотрудники не являются серийными маньяками, которые сидят и думают, как бы избить, замучить. Но пытки, применение спецсредств, повторюсь, происходят как минимум не без ведома руководства. Возвращаясь к Атбасару: я считаю, что спецсредства не должны быть инструментом наказания или принуждения. Их даже согласно инструкции можно применять только в случаях, если угрожает опасность гражданам, сотруднику или самому осужденному. Например, он хочет совершить суицид", – уточнил собеседник.

Тюрьма должна, наконец, стать местом, где исправляются. На деле же человек выходит ещё более озлобленным.

"Моя основная формула – тюрьма должна быть социальной клиникой. Где преступивший закон человек получает алгоритм, как встать на правильный путь.

Всё, что может оставить человека в социуме. Дать ему возможность честно зарабатывать – получить какие-то новые навыки, вылечиться от хронических зависимостей. На эти вещи нужно обращать внимание. Применять новые методы наказания – электронные браслеты, общественные работы. А у нас ужесточают законодательство против наркопреступности. С одной стороны, правильно, но с другой это, как видим, не решает проблему. Я вообще не считаю ситуацию нормальной, когда молодые и не очень молодые люди сидят в закрытых учреждениях по 10-15 лет. Кем они выйдут? Если это месть со стороны общества, то чем мы отличаемся от тех, кто решают проблемы кровной местью?.. А если мы хотим, чтобы пенитенциарная система снизила преступность, рецидивы, то нужны совсем другие методы работы. Я сейчас не говорю обо всех видах преступлений, кого-то нужно держать взаперти", – предупредил Сыздыков.

Есть много случаев, когда пенитенциарная система должна уступить место медицине.

"Взять, к примеру, людоеда Джумагалиева, который до сих пор сидит в психиатрической клинике. По идее, у него все сроки вышли, пора выпускать. Но общество, многие эксперты пока считают, что нельзя этого делать. Хотя врачи полагают, что он исправился, хорошо себя ведёт, помогает. Никто не знает, что послужило триггером совершения преступления. Запах, голос или интонация – и он может снова начать совершать преступления. Человечество в нейросвязях мозга мало пока разбирается. Есть риск, что может поймать импульс", – сказал правозащитник.

Подводя итоги беседы, Олжас Тургунович вновь напомнил о том, что получившая резонанс история в колонии Атбасара – прецедент и сигнал к реформе.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео, где конвоиры избивают заключённого за отказ мыть туалеты. При этом они применяют спецсредства. Прокуратура Акмолинской области начала досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РК (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки). Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до десяти лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься деятельностью до трёх лет.

После служебного расследования уволили 14 сотрудников колонии – руководство департамента уголовно-исполнительной системы региона, начальник ЕЦ и непосредственно избивавшие.