Хостелы и ко-ливинг: как в Алматы решают проблему нехватки студенческих общежитий

Фото: ambk.edu.kz

На ноябрьской встрече главы государства с общественностью Алматы Касым-Жомарт Токаев дал поручение привести в порядок ситуацию со студенческими общежитиями в южной столице. Известно, что город испытывает их существенную нехватку. Главный специалист отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив Алматы Алиби Жакпанов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, как акимат намерен решать существующую проблему.

В настоящее время акиматом города Алматы с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан прорабатывается вопрос по передислокации ВУЗов в Алматинскую область в целях снижения нагрузки с города.

- Как, почему и как давно в Алматы сложилась ситуация с нехваткой студенческих общежитий?

- Алматы является крупнейшим образовательным центром и притягивает молодежь со всего Казахстана. Здесь базируются 35 ВУЗов и 94 колледжа, где обучаются более 255 тысяч студентов, в том числе 70% – иногородние. Учебные заведения Алматы выпускают более 50 тысяч молодых специалистов каждый год. Ежегодно из 35 тысяч иногородних выпускников 60-80% стараются остаться в Алматы, так как здесь выше уровень жизни и возможности для самореализации.

В городе 95 студенческих общежитий, в которых проживает порядка 30 тысяч студентов. За 2022-2023 учебный год потребность по городу среди студентов составляет более 35 тысяч койко-мест.

- Глава государства отметил, что в Алматы не хватает мест 37 тысячам студентов. Что сегодня делается для решения этой проблемы?

- Акиматом совместно с Финансовым центром проведена работа с предпринимателями города. В результате до конца текущего года четыре существующих объекта будут переформатированы и введены в эксплуатацию как общежития на 655 койко-мест. В настоящее время два обьекта завершены (один объект в Алатауском районе (мкр. Шапагат) на 127 койко-мест; второй объект – в Медеуском (ул. Халиулина, 194/6) на 147 койко-мест).

Также, акиматом совместно с Министерством науки и высшего образования проведена работа по предоставлению койко-места для проживания студентов в городских хостелах и гостиницах. На сегодняшний день предоставлено более 7 000 койко-мест для студентов.

Дополнительно сообщаем, что для решения вопроса временного проживания молодежи предполагается осуществить по трём направлениям: содействие в строительстве общежитий, стоительство арендного жилья по принципу ленд-лордов и путём создания электронного сервиса для совместного проживания молодых людей в арендном жилье. Содействие со стороны акимата города Алматы в строительстве общежитий и арендного жилья по принципу ленд-лордов предусмотрено

в виде преференциального режима предоставления земельных участков, оказания содействия в получении разрешительных документов, а также субсидировании процентной ставки по кредиту на строительство.

Планируется запуск по расселению студентов на электронном сервисе "COLIFE". Принцип ко-ливинга будет реализован через создания онлайн-сервиса для совместного проживания молодых людей с возможностью подбора соседей на "подселение" по интересам, поиска жилья, формирования рейтингов, выведения арендодателей из серой зоны, решения проблем безопасности и случаев мошенничества.

- Президент дал задание правительству до 2023 года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий и в первую очередь в Алматы. Как будет решаться эта проблема в южной столице?

- Для решения данной проблемы, в дополнение к механизмам субсидирования от АО "Финансовый центр", акимат Алматы предпримет ряд мер в рамках программы "Алматы Бизнес" по оказанию содействия ВУЗам в строительстве новых объектов:

- преференциальный режим при выделении земельных участков;

- механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на строительство общежитий с привлечением средств ЕНПФ через размещение облигаций местного исполнительного органа;

- сопровождение в получении разрешительных документов;

- применение типовых проектов общежитий.

Таким образом, до 2025 года планируется ввод новых общежитий на 12 тысяч мест, а до 2030 года дополнительно ещё на 20 тысяч мест.

- Из каких источников финансируется строительство общежитий сегодня? Будет ли что-то меняться в перспективе?

- В связи с нерентабельностью действующего механизма по субсидированию строительства студенческих общежитий, на сегодня совместно с Финансовым центром прорабатывается вопрос о его пересмотре с учётом предложений инвесторов и ВУЗов города (будут внесены соответствующие изменения в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях). В настоящее время, проект правил на согласовании.