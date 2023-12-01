Хостел в подвале: опасные для жизни гостиницы обнаружили в Астане

После трагедии в хостеле в Алматы пожарные и полицейские сообща устроили рейд по столичным бюджетным гостиницам. Корреспондент BaigeNews.kz присутствовал при проверке и ужаснулся увиденному.

Руководители департаментов полиции и ЧС предупредили сразу: штрафовать никого не можем, просто проводим беседу по соблюдению правил пожарной безопасности.

Были созданы четыре группы, отправившиеся по объектам в Алматинском районе Астаны. В составе каждой сотрудники обоих департаментов, волонтёры молодёжного крыла "Жастар Рухы" партии Amanat и журналисты.

"У нас не проверка, а рейдовые мероприятия рекомендательного характера. Мы хотим предупредить людей, чтобы они соблюдали пожарную безопасность. Где-то, может, посодействуем установке дымовых датчиков, печного оборудования", - пояснил исполняющий обязанности начальника Управления полиции района Алматы Марат Умирбаев.

По его словам, в Алматинском районе расположены порядка 20 хостелов, все они имеют разрешительные документы. В основном на такие объекты поступают жалобы от соседей на нарушение тишины, курение в неположенном месте.

Наша группа направилась по адресу – улица Лепсы, 42/1.

Остановились у семиэтажного кирпичного дома с детской площадкой и парковкой для машин. Но сотрудники полиции направились не к подъездам, а к небольшой пристройке, обшитой сайдингом. Ни вывески, ни указателей на ней нет. За железной дверью - лестница в подвальное помещение. В холле никого. Поэтому наша группа беспрепятственно прошла до самого конца узкого, тёмного коридорчика, заглядывая в каждую из комнат. Дорогу нам время от времени блокировали сушилки с постельным бельём и гладильная доска с утюгом.

Тут нас окрикнул встревоженный женский голос:

- Кто такие, по какому вопросу пришли?

Мы развернулись и пошли на голос.

– Я администратор хостела. Что вы хотели? – с недоумением смотрела женщина в возрасте на внезапно нагрянувших гостей.

Один из сотрудников начал вежливо объяснять:

- Мы из департамента полиции. Совместно с ДЧС проводим профилактические мероприятия по хостелам. Слышали, да, что в Алматы произошло?

- У нас как где-то что-то случится, так уже пошли проверки, да?! - улыбаясь, ответила женщина. - Всегда так.

Женщина представилась администратором и сообщила, что хозяин заведения буквально 10 минут назад уехал.

- С какого времени эксплуатируется хостел? – спросил сотрудник полиции.

- Так, - начала вспоминать Марина Валерьевна (так она представилась). - Я шесть лет назад почти сюда устроилась, в 2018 году, с апреля.

- Общая площадь какая у вас?

- Точно не скажу. Где-то 104 с чем-то метра.

- А вы в курсе, что здесь пожарной сигнализации нет?

- Почему? У нас висят тут…, - женщина показала на огнетушитель.

- У вас огнетушители висят. По требованиям пожарной безопасности, устройство хостелов в подвальных помещениях не предусмотрено.

- В прошлом году мы проводили пожарную сигнализацию. У нас всё в порядке, и документы все в порядке у нас. И пожарные все эти висят на стенах.

- Запасные выходы имеются?

- Да, у нас есть второй коридор и первый коридор.

- У вас прохладно здесь, - заметила одна из журналисток.

- Прохладно? Центральное отопление у нас. Это в коридоре так. А в комнатах жарко. С водой проблем у нет, отопление отличное.

- В цокольных этажах разрешается открывать хостелы? – уточнили журналисты.

- Нет, не разрешено, - ответил сотрудник ДЧС.

- Пять лет, получается, здесь незаконно работает хостел? – поинтересовался кто-то из толпы. - За пять лет никто не проверял вас?

- Почему? Два года назад проверяли, - ответила администратор хостела.

- Простите, а вам не страшно? – спросили у неё.

- Если всё соблюдать, ничего страшного нет. Мы же не первый день работаем. Я как администратор свою работу выполняю, меня проверяет моё начальство.

Марина Валерьевна рассказала, что в хостеле 15 комнат и 78 койко-мест. В основном, по её словам, места занимают рабочие из разных регионов страны. Своих постояльцев администратор называет старожилами. Потому что живут они уже здесь по году-полтора. Комнаты всегда пользуются большим спросом.

Комнаты в хостеле разных размеров. В одних помещаются по четыре двухъярусные железные кровати, в других – по две. На всех окнах железные решётки. Один санузел на 15 комнат расположен в начале коридора. Рядом с санузлом - стиральная машинка. Две кухни с холодильниками, плитами и шкафами.

- В каждой комнате у нас свои расценки. 1 400 тенге - нижний ярус кровати, 1 200 тенге за сутки стоит верхний ярус. На неделю у нас верхние ярусы можно приобрести за 7 200 тенге, нижние – за 8 400 тенге. Если хотят месяц жить, то оплата составит от 18 тысяч до 23 тысяч тенге.

- За пять лет у вас ЧП не случалось?

- Тьфу-тьфу, не было ни разу. В смысле пожара что ли? Нет-нет, ни разу не было у нас такого, - ответила женщина.

- Убийства? – спросил кто-то из толпы.

- Нет-нет. Убийства не было. Пьяненькие попадаются, так мы их предупреждаем: если напьёшься, значит, бери сумку и на выход. А так спокойненько у нас, - сказала администратор.

- Марина Валерьевна, ваш объект пожарной проверке не подвергается. Но мы предупреждаем вас, что в подвальных помещениях устройство хостелов не разрешается. Мы вам настоятельно рекомендуем исправить все недочёты.

- Это вам с хозяином надо поговорить, а я просто администратор, - прозвучало в ответ.

Один из постояльцев хостела вышел на шум и тоже вступил в разговор.

"Конечно, после трагедии в Алматы нам страшно стало. Это не наш собственный дом, мы не знаем что да как здесь. Например, кухня общая. Кто-то может оставить включённой плиту. Мы же не можем постоянно контролировать", - рассказал Нурсултан Жунисбеков, приехавший из Туркестанской области, чтобы повидать своих детей. С женой он развёлся ещё несколько лет назад, и она с детьми переехала в столицу. А мужчина иногда наведывается к ним в Астану.

- Вы знакомы с постояльцами?

- Когда я сюда приехал, у меня попросили удостоверение. Сфотографировали его. Сказали, проверим в органах, есть ли судимость или нет. Насчёт остальных ничего не знаю. Здесь где-то 60 человек проживает. Только соседа по комнате своего знаю.

- Почему вы выбрали именно этот хостел?

- Знакомые посоветовали. Я до этого месяц пожил и уехал. И вот как приехал, неделю всего живу. Цена здесь самая дешёвая. 1 200 тенге в день плачу. Удобно, что по дням можно платить. Я таксую. С утра рано выезжаю, после обеда прихожу.

На этом мы закончили знакомство с хостелом. По итогам проверки исполняющий обязанности начальника управления ГПК ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев отметил, что, несмотря на явные нарушения пожарной безопасности, никакие меры в отношении хозяина приняты не будут. Этого не позволяет мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который действует до 1 января 2024 года.

"Мы видим, что в подвале живут люди. Размещать комнаты в подвальных помещениях запрещено. Нарушаются правила пожарной безопасности. Отсутствует система противопожарной безопасности. Отсутствуют пути эвакуации. После всех рейдов мы общую информацию направим в компетентные органы. Меры административного воздействия приниматься не будут, так как у нас профилактические мероприятия. Согласно Предпринимательскому кодексу, мы можем рассмотреть обращения и жалобы тех или иных лиц. После этого могут быть приняты меры административного действия", - сказал Мурзагельдиев.

Смеем предположить, что это не единственный хостел в столице, где нарушаются правила пожарной безопасности. На заработки в Астану едут тысячи людей. Все они ищут способы сэкономить на жилье. Спрос рождает предложение. О том, что такая экономия может обернуться трагедией, люди не задумываются.