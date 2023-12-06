Холод и крысы: беременных в Атырау перевезли в недостроенную клинику

В Атырау назревает медицинский скандал. Пациентов, среди которых есть беременные женщины, разместили в недостроенном перинатальном центре. Люди вынуждены лежать в холодных палатах и дышать краской. Как долго это будет продолжаться - в администрации точно ответить не могут. Отметив, что сюда пациентов переместили из модульной больницы, где было нашествие крыс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В начале десятки пациентов лечились в инфекционном центре, расположенном на окраине города. Однако медучреждение атаковали грызуны. После чего людей решили переселить в недостроенное здание перинатального центра.

"Было немного холодно. Но нам установили обогреватель, закрыли окна", - рассказала пациентка Алтынгул Сатиева.

Про нашествие крыс в администрации медучреждения скрывать не стали. Говорят, что всё из-за холодов, но ситуацию взяли на контроль.

"В роддоме появились крысы. Там мы проводим дератизацию. Это делается на постоянной основе. Грызуны прячутся именно в тёплых местах, то есть там, где находятся младенцы, что представляет собой опасность для их жизни. Поэтому было решено их переселить в перинатальный центр", - сообщила замдиректора областного перинатального центра Альмира Сабыргалиева.

На капитальный ремонт пятиэтажного объекта 90-х годов постройки выделили порядка 1,5 миллиарда тенге. Из них более 900 миллионов потратили на внутренние строительные работы и на систему вентиляции. А в модульной больнице пока решили провести дератизацию против грызунов.