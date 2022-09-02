Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка
live24.ru Сегодня, 16:26
90
Фото: live24.ru

Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.
 
"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - говорится в сообщении. 
 
Холдинг оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у Сбербанк Казахстан инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики РК. 
 
"Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанка Казахстан", - сообщили в НУХ "Байтерек". 
 
В холдинге отметили, что будут стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#банк #экономика #НУХ "Байтерек" #Сбербанк
Сегодня, 16:26
90
Журналист

Рекомендуем

Наверх