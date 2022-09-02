Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка

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Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.



"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - говорится в сообщении.



Холдинг оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у Сбербанк Казахстан инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики РК.



"Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанка Казахстан", - сообщили в НУХ "Байтерек".



В холдинге отметили, что будут стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов.