Хоккеисты "Иртыша" подарили детям хоккей в миниатюре
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
106Фото: ХК "Иртыш"
Игроки клуба "Иртыш" под новый год устроили праздник воспитанникам детской деревни семейного типа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Накануне спортсмены привезли 70 витаминных подарков и наборы настольного хоккея. В "Иртыше" добавили: игроки хотели, чтобы дети могли интереснее проводить свободное время.
Ребят и их воспитателей позвали на январские матчи команды. Второй этап чемпионата Казахстана начнётся 6 января. Первые домашние игры в новом году "Иртыш" проведёт 12 января против "Кулагера".
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