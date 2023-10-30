Хоккеисту "Барыса" коньком разрезало ногу

Хоккеисту хоккейного клуба "Барыс" коньком разрезало ногу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Как пояснил исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев, именно из-за этой травмы в матче против "Торпедо" (1:2) в КХЛ не играл защитник команды Кирилл Полохов.

"Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу — зашивали, четыре шва наложили. Ногу опухла — не смог конёк надеть. Хотел выйти. Пришлось сыграть в семь защитников", - сказал Мамбеталиев.

"Барыс" заявил о заключении контракта с Кириллом Полоховым летом 2023 года. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.