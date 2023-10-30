Хоккеисту "Барыса" коньком разрезало ногу
Сегодня, 03:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:45Сегодня, 03:45
141
Хоккеисту хоккейного клуба "Барыс" коньком разрезало ногу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Как пояснил исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев, именно из-за этой травмы в матче против "Торпедо" (1:2) в КХЛ не играл защитник команды Кирилл Полохов.
"Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу — зашивали, четыре шва наложили. Ногу опухла — не смог конёк надеть. Хотел выйти. Пришлось сыграть в семь защитников", - сказал Мамбеталиев.
"Барыс" заявил о заключении контракта с Кириллом Полоховым летом 2023 года. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.
Самое читаемое
- Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу
- Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек
- Отключение электричества в Астане объяснили в Минэнерго
- Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших
- Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек