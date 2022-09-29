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"Хочу и делаю!" Как заядлая горожанка стала самой известной в Петропавловске дачницей-блогером
"Осень на даче невероятно красива. Каждое время года чудесно, и я полюбила их все, только когда перебралась жить за город насовсем", — говорит самая известная в Петропавловске дачница-блогер Ирина Фишбух.
33-летняя карьеристка отказалась от жизни в городской квартире во время пандемии, оставшись без работы. Тогда решение - приобрести дачу - было принято в одночасье, и так же быстро нашелся заброшенный участок, который не использовался много лет. Ирина же сотворила из него за два года настоящую сказку. Здесь появился красивый, компактный домик, баня, пруд, хозяйственные постройки, колодец, вольер для собак, огород, цветник и сарай для коз. В планах - отдельная зона отдыха.
За минувшее лето дачнице удалось собрать богатый урожай овощей, закрутить на зиму соленья, вырастить два поколения уток. Помимо фазанов, шёлковых кур, бентамок, карликовых камерунских коз и прочей экзотической живности она завела еще и павлина, всерьез задумавшись о расширении.
Теперь к Ирине горожане приезжают на экскурсии, отдохнуть от городской суеты и пообщаться с животными. Пару часов в компании хозяйки самой чудесной дачи в Петропавловске провел корреспондент BaigeNews.kz, подробней расспросив о плюсах загородных будней.
Мечты сбываются
Мы едем в дачное сообщество "Звездочка", где расположен домик девушки. Ирина заранее предупреждает – во времени ограничена, впереди у неё ещё две экскурсии. Их она проводит с недавнего времени.
"Люди сами стали проявлять активный интерес, когда в своем блоге начала показывать коз, перепелов, фазанов и других обитателей дачи. Везут на экскурсии деток, я только за. Мне нравится общение с детьми", — отмечает дачница.
Блог про свою загородную жизнь в социальных сетях Ирина ведет с февраля. Подписываются на него любители уютного контента о жизни в гармонии с природой со всех стран СНГ и не только.
"Помню, в детстве, когда мама читала мне сказки на ночь, я часто говорила ей о том, что, когда вырасту, уеду в деревню, сожалела, что у меня бабушки там не живут. А в первый раз в руки курицу взяла, когда сама обзавелась хозяйством. Я совершенно не имела представления, как за живностью ухаживать, но всему научилась быстро. И сегодня это моя реальность – мечты сбываются самым неожиданным образом. И мне хочется с людьми делиться своим радостями, — замечает собеседница. - Поначалу было некомфортно, думала, ну что я могу рассказать. А оказалось - многое. Пользователи сети с любопытсвом наблюдают за тем, как вылупляются птенцы и отслеживают события, происходящие на моем участке. Искренность работает лучше таргета".
По словам Ирины, многие петропавловцы, вдохновившись её примером, стали покупать такие же заброшенные участки и благоустраивать их, иногда спрашивая у неё совета.
"Я всегда рада помочь. Прожив первые полгода на даче, поняла, что в город больше не вернусь. Главные плюсы в загородных буднях - это общение с природой, возможность выращивать огород, разводить хозяйство. А какое это удовольствие слышать пение птиц, встречать рассветы и закаты. Время здесь идет неспешно, и ты наслаждаешься тем самым "здесь и сейчас", - поделилась дачница.
Волшебное место
За интересной беседой двадцать минут дороги пролетели незаметно. Мы подъезжаем к даче. Сразу привлекает внимание симпатичный домик. Ирина объясняет: для того, чтобы жить в нём круглый год, строители его утеплили, поменяли крышу, сделали эстетически привлекательным. Было установлено электрическое парокапельное отопление. Таким способом обогревается курятник и помещение для коз. Рядом баня, её пришлось возводить заново, от прежних хозяев остался лишь фундамент, всё остальное развалилось.
Ирина показывает просторный двор. Из вольера раздается радостный лай двух резвых собак - Герды и Линды. Девушка подобрала четвероногих подруг на улице, позже приютила и кошек. Для Рыжика и Маруси построено отдельное жилище, напоминающее макет дачного домика Ирины.
Великолепно вписались в пейзаж участка сосны и лиственницы, живописный пруд, в котором купались утки. Мое внимание привлекли и курятник из легких металлических конструкций, колодец, как из сказки, и пышный цветник.
В этом дачном сезоне у Ирины, помимо ухода за огородом и животными, нашлось время для цветов и "чайной" грядки с душистыми травами…
Ирина любит тихими спокойными вечерами заварить себе такой чаёк и, поглядывая на звездное небо, наслаждаться уединением или общением с близкими людьми.
Важные перемены
По словам собеседницы, любовь к эстетике у неё с самого детства.
"Люблю всё красивое, даже вуз после школы выбрала, потому что понравилась его атмосфера: тихо, ёлки вокруг. Училась в Омском государственном аграрном университете по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит", хотя хотелось чего-то творческого. Думала даже поступить на факультет журналистики или выбрать иностранные языки.
Но родители настояли на серьёзной, по их мнению, профессии, где я могла бы достойно зарабатывать. Не сопротивлялась, но бухгалтером так и не стала. Сейчас я возглавляю арт-центр. Совмещать свои дачные дела с работой удается: где-то планерки провожу онлайн, где-то вопросы решаю по телефону. В офисе бываю недолго, стараясь максимально эффективно провести время. Раньше, помню, до карантина и вовсе могла задерживаться там до позднего часа. Уставала, понимала - не так живу. Если бы не пандемия, не решилась бы на перемены. Сейчас напрочь забыла о том, что такое эмоциональное выгорание, дела спорятся, постоянный контакт с природой творит чудеса", - рассказывает Ирина.
Дела хозяйские
Желание завести хозяйство к Ирине пришло спонтанно, она просто просматривала объявления и решила, что приобретёт цыплят. Купила, поселила птичек в доме.
"Это был кошмар, еле выдержала полтора месяца: пух, писк, запах. Когда привезли конструкцию для курятника, я, наверное, была самой счастливой на свете", — вспоминает дачница.
Позже она заселила в курятник перепелов (их сейчас 150 штук), карликовых бентамок, лакеданзи, павловских кур и маранов. Уток породы агидель и индоуток Ирина приобрела для того, чтобы кормить семью вкусным и полезным мясом. Иногда на продажу идут и яйца. Девушка собирает подарочные наборы - "Ассорти из яиц".
"Сейчас на полках в магазинах редко встретишь натуральные продукты. Мы стали готовить свою тушёнку, употреблять в пищу домашние яйца, молоко, соленья и варенье", — поясняет хозяйка.
На территории участка имеется скважина, что позволяет ухаживать за огородом и поить животных. Вода на дачах подаётся, но дозированно, для полива. Если бы не колодец, Ирине пришлось бы намного труднее.
Ирина показывает курятник, а там кипит птичья жизнь. Мараны-тинейджеры разговаривают на своем птичьем языке, поддакивают им перепела самой редкой и необычной породы селадон. У них присутствует особый рецессивный ген, влияющий на окрас скорлупы: птицы несут яйца голубоватого цвета. С ними по соседству проживают маньчжурские перепела, которых Ирина приобрела в Алматы.
В хозяйстве также имеются китайские шёлковы куры, красавцы, два десятка, подрастает выводок цыплят. Они больше всего нравятся детям - ручные и на ощупь приятные, снимают напряжение. Когда Ира устаёт, достаточно пообщаться с шёлковыми, погладить их - усталость как рукой снимает.
Самые крупные особи в хозяйстве - это карликовые камерунские козы.
А еще Ирина уже больше года самостоятельно занимается инкубацией яиц. Купить готовых цыплят, тем более декоративных и редких пород, нереально. А Ирине хочется именно таких.
Украшение двора - это павлин и дюжина фазанов (лимонные, золотые и румынские). Зимой они проживают в клетке, которая обшивается поликарбонатом.
"Чтобы всё успевать, я пишу на день список дел и для каждой задачи отвожу 20 минут, стараясь не выбиваться из графика", — делится лайфхаками Ирина.
Дачные хлопоты не вызывают у неё усталости, наоборот, после управки чувствуется бодрость. Даже во время интервью Ирина раздает всем корм, наливает воды, собирает яйца.
И здесь она оптимизировала процесс, как на работе, всё нужное всегда под рукой.
Разумеется, в дни генеральной уборки приходится задерживаться в курятнике и у коз в сарайчике подольше. Но и тут Ирина нашла выход. К примеру, зимой в подстилку из опилок она добавляет специальные бактерии. Они перерабатывают помёт, убирают запахи и дают тепло. А потом полученный материал можно использовать еще и в качестве удобрений.
Иногда Ирина убирается в хозпостройках сама, иногда прибегает к помощи работников.
"Я люблю быть занятой. Эта привычка еще с подросткового возраста. Работать я начала с 14 лет, сначала это был ногтевой сервис, потом наращивание ресниц, услуги парикмахера, после небольшой отдел комнатных цветов в ЦУМ-е и где –то около десяти лет я занималась оформлением праздников … Тогда это было модно, я, можно сказать, попала в самую струю. Мы могли за один день оформлять до восьми мероприятий.
Научилась всему самостоятельно. Тяга к творчеству постоянно давала какие–то новые идеи и достойный заработок. И благодаря своей насмотренности, тому опыту, который получила, теперь у меня есть такая симпатичная дача. Во всё, что здесь есть, я вложила душу…", - делится блогер.
Хочу и делаю
Главное правило Ирины - делать всё через любовь. И, если захотела, то не откладывать.
"Я сначала поддаюсь своему порыву, а потом уже справляюсь с последствиями, — улыбается Ира. - Думаете, я планировала, что у меня появится столько живности, когда покупала дачный участок? Конечно, нет! И предположить не могла, что обзаведусь фазанами, курами, козами и сама буду инкубировать домашнюю птицу. Все эти желания возникали в процессе: хочу и делаю.
Приглянулись фазаны, купила. Потом рванула за камерунскими карликовыми козами за две тысячи километров на юг Казахстана. Быстренько им соорудили сарай. Рабочая бригада только успевает удивляться, но ребятам нравится со мной работать, запал творчества - заразительная штука…"
Кстати, семейка карликовых коз; коза – Изабелла, козел – Харитон и двое их детенышей, Масик и Проша, -любимцы гостей: любопытные и приветливые.
Особенно нравится здесь бывать детям. С пустыми руками их дачница не отпускает: нарезает душистые травы со словами: "Дома чай попьете, такого вы точно ещё не пробовали".
Добавь жизни в жизнь
Девиз дачницы-блогера "Добавь жизни в жизнь". Именно этим она каждый день и занимается. С некоторых пор увлеклась верховой ездой. И уже довольно уверенно сидит в седле.
"Обожала лошадей и раньше, но как–о издалека, а теперь хочется завести и собственных,- признается девушка. - Только территория не позволяет замахнуться сразу на жеребцов, поэтому пока рассматриваю вариант приобретения двух пони. Сначала ездить верхом было жутко, но я рисковая, если что–то страшно, иду в страх. Так было и с покупкой дачи. Я когда увидела, сколько мне предстоит работы, так испугалась! Но шаг за шагом страх развеивался ... Стройка была бойкой, строители шустрые.
Вообще, у меня мощная поддержка и, если бы не мои близкие, я бы, наверное, не справилась сама, вспоминает дачница.
На соседней улице - дача родителей Ирины. Круглогодично они на ней не живут и хозяйство не держат. Но летом и в начале осени здесь находятся постоянно. Поэтому все выходные Ирина проводила в кругу близких и друзей.
Мангал, шашлык, уютные вечера, эмоции родных людей. Это ли не счастье?..
На вопрос - о чем мечтает девушка сейчас, она задумалась:
"О большой ферме… Конечно, это уже другие масштабы. Главное, сделать шаг. А потом посмотрим, что из этого получится…"
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