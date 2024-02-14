Хищения по программе ArtSport: Главу дирекции развития спорта задержали в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области директора РГКП "Дирекция развития спорта" подозревают в совершении мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.
Как сообщили в ведомстве, сейчас проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры.
"По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 миллионов тенге. Эти средства были выделены Управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО "ФК Акжайык" под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе "Artsport", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. В настоящее время проверяется причастность остальных лиц к преступлению и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений.
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