Хищение около 1 млрд тенге при модернизации ГРЭС-2 выявили в Экибастузе

В Экибастузе выявили факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьго энергоблока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как отметили в надзорном органе, сумма неподтвержденных работ составила около одного миллиарда тенге.