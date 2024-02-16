Хищение около 1 млрд тенге при модернизации ГРЭС-2 выявили в Экибастузе
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
98Фото: gres2.kz
В Экибастузе выявили факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьго энергоблока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
Как отметили в надзорном органе, сумма неподтвержденных работ составила около одного миллиарда тенге.
"В рамках досудебного расследования по статье 189 Уголовного кодекса РК (хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению", - сообщили в прокуратуре.
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