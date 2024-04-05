Хирурги обезвредили "бомбу" в голове беременной пациентки в Астане

Сложнейшую операцию провели женщине на 20-й недели беременности в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования".

24-летнюю жительницу Алматы с февраля стали беспокоить головные боли. Месяц спустя ухудшилось зрение и наблюдалось опущение правого века. Женщина обратилась за помощью к офтальмологу и неврологу. А также сделала МРТ, после чего обнаружилась крупная аневризма правой задней мозговой артерии, которая вызвала сдавление прилежащих нервных структур и грозила разрывом в любой момент.

Сложность ситуации заключалась в том, что нужно было в срочном порядке решать вопрос о нейрохирургической операции на фоне 20-недельной беременности.

Столичные и алматинские врачи после обсуждения решили санавиацией направить девушку в Национальный центр нейрохирургии для проведения операции.

"Пациентку осмотрели также анестезиологи и акушеры-гинекологи Национального научного центра материнства и детства. Было решено проводить операцию и сохранить беременность несмотря на существующие риски. К большой радости, операция проведена успешно, "бомба" обезврежена. Нейрохирурги удовлетворены результатом проведённой работы. В лечении пациентки также активное участие принимали анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи", - сообщили в столичном филиале ФСМС.

После операции женщину обследовали повторно и отклонений в состоянии плода и течении беременности не выявили. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

По словам врачей Национального центра нейрохирургии, на сегодня в подобных ситуациях вопрос - кого спасать: мать или ребёнка - не стоит.

Современные возможности в нейрохирургии и анестезиологии позволяют сохранить обе жизни.

Операция на аневризму сосудов мозга считается одним из наиболее сложных хирургических вмешательств, требующих высокой квалификации специалистов и современного медицинского оборудования. Вмешательство проводил заведующий отделением сосудистой и функциональной нейрохирургии Ербол Махамбетов и врач-нейрохирург Нуртай Нуракай.

Операцию провели бесплатно, по квоте в рамках ОСМС. Для иностранных граждан она обошлась бы в пять миллионов тенге.