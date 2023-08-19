  • 19 Августа, 01:32
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Хирург из Москвы прооперировал мангистауских детей

Сегодня, 00:08
АВТОР
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акимат Мангистауской области Сегодня, 00:08
Сегодня, 00:08
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Фото: акимат Мангистауской области

Российский хирург прооперировал мангистауских детей с ортопедическим дефектом стопы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Ортопед-травматолог из Москвы Константин Жердев провёл операции в мангистауской областной многопрофильной детской больнице в рамках благотворительного фонда "BI Жулдызай", проекта "Mumkindik".

"Главная цель — обмен опытом с казахстанскими коллегами и помощь малышам. Совместно с актаускими врачами провели операции детям с врожденными и приобретенными дефектами суставов и связок стопы", - рассказал Константин Жердев.

Врач прооперировал несколько детей с вывихом бедра, экзастозом костей стопы, варусной деформацией стопы. А днём на приеме у хирурга было около 60 детей. Он провёл консультации, установил диагнозы и разъяснил варианты лечения. 18-19 августа он проведёт прием и бесплатную консультацию для детей из Жанаозена.

Константин Жердев планирует в дальнейшем совместно с врачами региона создать ортопедический центр в Мангистауской области. 

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