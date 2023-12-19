"Хас шеберлер": в Астане проходит фестиваль, на котором представлены работы лучших мастеров

Во Дворце "Жастар" организовали фестиваль "Хас шеберлер", на котором представлены работы лучших ремесленников страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие проводится при поддержке акимата Астаны. Зелёный флаг, созданный мастерами будет записан в Книгу рекордов КИнЭС.

На открытии фестиваля присутствовал заместитель акима города Есет Байкен, который выразил свои пожелания, а также мастера со всей страны.

Это беспрецедентное в истории страны событие, когда сотни лучших мастеров шьют вручную зелёный флаг, который получил название "Бірлік, Береке, Мейірімділік". Это означает стремление к природе, к будущему.

"Этот фестиваль - результат долгожданного труда мастеров-ремесленников, плод их работы, которая длилась днями и ночами. Ведь мы долго и тщательно готовились к проведению мероприятия. Масштабный фестиваль проводится впервые в этом году. Ранее в 2019 году акиматом района Байконыр в Астане впервые было организовано мероприятие с участием ремесленников. Цель - развитие креативной индустрии, поддержка отечественной продукции, пропаганда ремесленного дела и уроков подрастающему поколению. На важное мероприятие приехали около 300 настоящих мастеров своего дела со всей страны. В фестивале принимают участие не только взрослые, но и молодые люди, подростки. Также зелёный флаг, сшитый руками мастеров, собираются включать Казахстанскую книгу рекордов КИнЭС", – сказала председатель Казахстанской ассоциации развития отечественной продукции "Хас шеберлер", один из организаторов фестиваля Зиуар Жуманова.

Выставка мастеров со всех регионов страны в Астане, в жанре сән-fashion порадовала зрителей. В частности, гостям представили работы мастеров из Абайской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской областей.

Особенно впечатлили работы Гульнары - мастера в третьем поколении, её династия ремесленников изготавливает изделия из шерсти.

"Я выросла в юрте, на войлоке. Моё детство прошло в селе Акмолинской области верхом на лошади, за плетением шерсти и валянием войлока. Мой отец был портным, мои родственники были артистами, художниками, деловыми людьми. Хотя по профессии я хореограф, но сейчас я намерена продолжить семейное дело", - говорит она.

В последний день фестиваля 19 декабря ремесленники пройдут по красной ковровой дорожке, состоится парад мастеров, которые войдут в Книгу рекордов КИнЭС.



