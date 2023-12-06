ХАМАС теряет контроль над сектором Газа — Минобороны Израиля
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Радикальное палестинское движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", — заявил он на пресс-конференции.
Министр признал, что и армия в боях "вынуждена платить цену", неся потери, но Израиль не откажется от целей своей военной операции. Он выразил мнение, что Израиль "ведёт самую справедливую войну" и борется за возможность существовать в регионе.
"Поэтому мы сделаем все, задействуем все общество, Армию обороны Израиля, чтобы по окончании этой войны ХАМАС как организация прекратила бы свое существование в секторе Газа. Мы это сделаем, чего бы это нам ни стоило", — подчеркнул глава Минобороны Израиля.
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