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Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка
Казахстанец Айдар Жакупов рассказал о взломе камеры видеонаблюдения в детской. Мужчина советует родителям, в чьих домах есть камеры, поменять все пароли от вай-фая на более сложные, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Instagram Айдар Жакупов заявил, что его семья стала жертвой кибератаки.
Неизвестный злоумышленник взломал камеру с возможностью голосовой передачи, установленную в комнате маленькой дочери, и начал пугать ребёнка, воспроизводя устрашающие звуки. Девочка, по словам отца, очень сильно испугалась.
"В статьях указывается информация о том, что дети часто слышат какие-то голоса, обращаются к родителям, которые часто ссылаются на бурную фантазию ребёнка. В следствии чего потом, наверное, многие вынуждены обращаться за помощью к специалистам, тк посреди ночи, если кто-нибудь начнёт говорить в камеру, а ты, еще не проснувшись, можешь подумать, что кто-то с того света с тобой общается", — написал Айдар Жакупов.
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Мужчина посоветовал родителям чаще менять пароли от вай-фая, устанавливая комбинации длиной не менее 16 символов.
"Если вы подозреваете, что к вашим камерам подключились хакеры, то существует несколько действий, которые следует предпринять. Отключите камеры от интернета, чтобы прервать связь с хакерами. Измените пароли на устройствах, которые были подключены к камерам, такие как маршрутизаторы, Wi-Fi-точки доступа и другие.
Проверьте наличие обновлений для прошивки камеры и установите их, если они доступны. Измените пароли на учётные записи, связанные с камерами, такие как аккаунты на сайтах производителей камер или приложения для управления камерами", — советует Айдар.
Также он рекомендует обратиться за помощью к специалистам по кибербезопасности, чтобы проверить свои устройства на наличие вредоносных программ и уязвимостей.
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