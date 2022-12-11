Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи

Учредитель лиги Eagle Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов взял слово на турнире Eagle FC 51 в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Когда мне было 14-15 лет, я приходил на большие соревнования и думал: как можно выступать на таком высоком уровне? Но я тренировался, оставался в зале, не пропускал, шел к своей цели — и вы сами видите. Столько времени прошло, но всё это было недаром. В моем детстве проблема молодежи была в том, чтобы забрать их с улицы домой. Уже прошло двадцать лет, и сейчас проблема с нашими детьми — вытащить их из дома, из планшетов, телефонов, чтобы они тренировались, вели здоровый образ жизни, чтобы они были сильными. Молодежь должна быть сильной, умной, начитанной, образованной. А дети, которые у нас сидят в телефонах и планшетах, не могут этого всего получать. И вот такие платформы, площадки, как мы создали, Eagle FC, они способствуют тому, чтобы дети выходили из экранов и тренировались, чтобы они были сильными. Это очень большая проблема. Я сам являюсь отцом и сам с этим сталкиваюсь. Мы должны воспитывать наших детей, а не телефоны и планшеты. Здесь очень много молодежи, детей, подростков. Им хочу пожелать удачи, здоровья. Родителям хочу пожелать, чтобы они уделяли им больше времени, чтобы они тренировались, и самое главное, чтобы они также и учились. Если спорт и образование будут вместе, это несокрушимая сила. У отца всегда был девиз: на первое место он всегда ставил воспитание на второе — образование, и только на третьем был спорт. Если все эти три вещи будут вместе, наше поколение, наши дети, будут сильными, и за ними будет большое будущее", — сказал Нурмагомедов.