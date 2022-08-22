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  • Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии дворового клуба в Нур-Султане
ortcom.kz Сегодня, 14:26
414
Фото: ortcom.kz

Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии дворового клуба в Нур-Султане

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии столичного дворового клуба Profit, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана. Во время открытия дворового клуба Хабиб Нурмагомедов обратился к юным спортсменам со словами напутствия. Он отметил важность воспитания спортивного характера и привития любви к спорту с детства.

В новом филиале Profit, расположенном в районе Сарыарка по адресу: улица Есенберлина, 28А, проводятся занятия по ММА, қазақша күрес, боксу, каратэ, хореографии.

"Дворовый клуб является социальным проектом. Дети-сироты и дети из социально уязвимых слоев населения могут посещать занятия бесплатно. Также льготные места предоставляются многодетным и неполным семьям. Отметим, что в Нур-Султане реализуется социальный проект "Дворовые клубы". Работа таких клубов направлена на эффективное времяпрепровождение детей и подростков, а также их всестороннее развитие. За последние годы акиматом столицы значительно расширена сеть дворовых клубов, благоустроено более 750 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары)", — сообщили в пресс-службе акимата столицы.

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#спорт #Нур-Султан #Хабиб Нурмагомедов
Сегодня, 14:26
414
Журналист

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