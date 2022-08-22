Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии дворового клуба в Нур-Султане

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии столичного дворового клуба Profit, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана. Во время открытия дворового клуба Хабиб Нурмагомедов обратился к юным спортсменам со словами напутствия. Он отметил важность воспитания спортивного характера и привития любви к спорту с детства.

В новом филиале Profit, расположенном в районе Сарыарка по адресу: улица Есенберлина, 28А, проводятся занятия по ММА, қазақша күрес, боксу, каратэ, хореографии.