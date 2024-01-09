"Хаббл" показал визуальный обман перекрытия галактик

Телескоп "Хабл" передал на Землю снимок галактик, которые визуально перекрывают друг друга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на digitaltrends.

Новое изображение, сделанное в первую неделю 2024 года космическим телескопом "Хаббл", представляет собой сложное сплетение четырёх перекрывающихся спиральных галактик. На нём видно несколько галактик, переплетающихся в масштабном космическом "танце". Три из этих галактик кажутся находящимися одна над другой, но на самом деле они расположены на разных расстояниях.

Самая крупная галактика на изображении, расположенная справа, называется NGC 1356. Она представляет собой элегантную волнистую спиральную галактику, подобную нашей Галактике Млечный Путь. Заметная светлая структура в её центре богата звёздами. Рядом с ней можно увидеть две маленькие спиральные галактики — LEDA 467699 и LEDA 95415, а слева находится галактика IC 1947.

Сложность изображения в том, что три галактики справа кажутся расположенными близко друг к другу, а галактика слева — дальше, это вовсе не так. Две галактики LEDA на самом деле находятся над NGC 1356 и разделены миллионами световых лет, их близость видна только из-за определённого угла наблюдения.

С другой стороны, галактика IC 1947, кажущаяся одинокой, на самом деле находится гораздо ближе к большой галактике NGC 1356 справа. Расстояние между ними составляет менее 400 000 световых лет, что делает их соседями в этой части Вселенной.

Ранее "Хаббл" создавал снимки, на которых галактики казались находящимися одна над другой, хотя на самом деле они перекрывались и находились на различных расстояниях от Земли. Иногда сложно отличить такие изображения от случаев, когда галактики действительно взаимодействуют друг с другом. Однако признаком взаимодействующих галактик является искажение их формы под воздействием гравитационных сил, когда они приближаются друг к другу.