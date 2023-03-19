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Лента новостей

pixabay.com/12019 Сегодня, 05:38
123
Сегодня, 05:38
123
Фото: pixabay.com/12019

Гвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде

Военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии, вышедшие на боевую службу по охране общественного порядка и безопасности на улицах Кызылорды, заметили пожар в одном из жилых домов и спасли жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Оказалось, что пожар начался в квартире, расположенной на четвертом этаже.

Заметив возгорание, начальник войскового наряда Алан Жуматаев вместе с патрульными рядовыми Бейбарсом Торежан и Нуртилеком Жумаш сразу же выдвинулись ко входу многоквартирного дома. При этом незамедлительно сообщили в службу пожаротушения и дежурному по войсковым нарядам.

Гвардейцы сначала оцепили жилой дом, после чего начали эвакуацию жителей своими силами. По прибытию пожарных возгорание было локализовано.

"Пожар возник на балконе нашей квартиры. Бойцы Национальной гвардии помогли мне и моим детям эвакуироваться из дома. Благодарю солдат, которые вовремя пришли на помощь, и командиров, которые так их воспитали", – рассказала жительница дома Шынар Махамбетовна.

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#Пожар #спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:38
123
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