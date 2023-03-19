Гвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде

Фото: pixabay.com/12019

Военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии, вышедшие на боевую службу по охране общественного порядка и безопасности на улицах Кызылорды, заметили пожар в одном из жилых домов и спасли жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оказалось, что пожар начался в квартире, расположенной на четвертом этаже.

Заметив возгорание, начальник войскового наряда Алан Жуматаев вместе с патрульными рядовыми Бейбарсом Торежан и Нуртилеком Жумаш сразу же выдвинулись ко входу многоквартирного дома. При этом незамедлительно сообщили в службу пожаротушения и дежурному по войсковым нарядам.

Гвардейцы сначала оцепили жилой дом, после чего начали эвакуацию жителей своими силами. По прибытию пожарных возгорание было локализовано.