Гуманитарной катастрофой назвал мажилисмен ситуацию в Риддере

Депутаты Мажилиса от фракции "AMANAT" Ерлан Саиров и Екатерина Смышляева обратились к премьер-министру Алихану Смайлову с запросом, заявив, что в Риддере наблюдается гумманитарная катастрофа, передаёт BaigeNews.kz.

Озвучивая депутатский запрос, Ерлан Саиров отметил, что в Риддере отмечаются высокие показатели по загрязненности, уровню риска по травмам и ожогам, что, в свою очередь, отражается на динамике показателей здравоохранения.

По его словам, в городе фиксируют крайне высокий уровень инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и туберкулеза в среднем по области.

Мажилисмен также отметил, для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения высокого уровня выживаемости должен быть обеспечен бесперебойный доступ людей к кардиологическим, инсультным, травматологическим и ожоговым койкам, но единственное медицинское учреждение находится в нерабочем, почти аварийном состоянии. Здание поликлиники построено 1939 году, здание педиатрического отделения – 1941 года постройки.

"Строения морально и физически устарели, не соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. В связи с острой необходимостью и просьбам населения, 2021-году акиматом области принято решение о строительстве в Риддере многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Были начаты строительные работы. Главный корпус, в котором размещались три отделения, был снесен. В настоящее время все отделения стационара временно находятся в одном корпусе в стесненных условиях, поэтому вынуждены размещать в палатах по шесть и более коек, площадь реанимационного отделения не соответствует нормам, операционная осталась одна на три отделения. Приемный покой стационара также не соответствует нормам. Люди не получают медицинскую помощь и вынуждены ехать в областной центр. Но как нам рассказали, не всех успевают доставить своевременно", - рассказал Саиров.

Депутат подчеркнул, что руководство области делает все возможное для решения проблемы, но финансирование такого объекта не под силам одному областному бюджету. Было выделено три миллиарда тенге из местного бюджета. В этом году еще два миллиарда тенге будет выделено из республиканского бюджета, но этих денег не хватит.

"С такими темпами финансирования, этот объект жизнеобеспечения города может превратиться в многолетний долгострой. Однако то, что мы увидели в ходе рабочей поездки в регион, уже сегодня можно назвать гуманитарной катастрофой", - заявил мажилисмен.

Саиров предложил объявить в Риддере режим ЧС, создать группу из числа заинтересованных министерств, ведомств и депутатов для изучения ситуации и принятия оперативных решении, выделить средства из резерва правительства для строительства больницы и восстановления доступа жителей города к медицинской помощи, а также решить вопрос об ускоренном строительстве больницы в Риддере, оснащенным самым современным оборудованием.