Гуманитарная помощь из Таджикистана прибыла в Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области. Поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало девять вагонов с различными строительными материалами.
Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.
В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, в них находились 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента. Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.
Самое читаемое
- О наличии у Бишимбаева детской травмы отвержения рассказала семейный психолог
- Версия Бишимбаева о том, что Салтанат страдала психическим расстройством, полностью разбита - адвокат
- Бишимбаев просил домработницу следить за своей супругой во время их расставаний
- "Мы ни с кем не связаны": Собчак пояснила свое появление на суде по делу Бишимбаева
- Стало известно, о чём Бишимбаев переписывался с ясновидящей в день смерти Нукеновой