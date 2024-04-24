Гуманитарная помощь из Таджикистана прибыла в Актобе

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области. Поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало девять вагонов с различными строительными материалами.

Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.

В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, в них находились 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента. Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.