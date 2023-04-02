Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле

Фото: atpress.kz

В Атырау в качестве участника мотопробега "Каспий – море дружбы" прибыл губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

Проезжая на мотоцикле по областному центру, Бабушкин остановился на площади имени Исатая и Махамбета, где его встречали официальные лица акимата региона, активная молодёжь города.

"Мы очень рады, что первым этапом пробега стал наш добрый сосед — Атырау. После Казахстана дальше двинемся в Туркменистан, затем будет Иран, Азербайджан и далее соседний Дагестан", — сказал на пресс-подходе Игорь Бабушкин.

Идея с мотопробегом вокруг Каспия родилась ещё несколько лет назад, но по разным причинам лишь в этом году удалось её реализовать, говорит губернатор Астраханской области.

Участники мотопробега должны преодолеть почти 5000 километров за 11 дней.

"Это испытание и для техники, и для людей, и для тех, кто встречает нас. Поэтому хочу поблагодарить тех, кто нас дождался в Атырау, несмотря на холодную погоду", — отметил Бабушкин и направился на байке на встречу с акимом Атырауской области.

Как сообщает atpress.kz, аким Атырауской области Серик Шапкенов и губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между областями на 2023-2026 годы.

В своём Telegram-канале губернатор написал, что в ходе мотопробега проведёт встречи с официальными лицами прикаспийских государств.

"Побываем в казахстанских городах Атырау и Актау, туркменских Ашхабаде и Туркменбаши, иранских Бабольсере и Реште, азербайджанских Астаре и Баку, российском Каспийске. Самый протяжённый переезд между Атырау и Актау составит 905 километров, самый короткий между Астраханью и Атырау – 360 километров", - написал Игорь Бабушкин.

Фото: t.me/babushkin30