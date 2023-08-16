Грязь, свалка и запах канализации: что творится за вокзалом "Нурлы жол" в Астане

Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" в Астане открылся летом 2017 года. Тогда за стратегически важным объектом столицы располагались всего несколько домов, но сегодня там целый новый район. Как обстоят дела с новыми сооружениями и благоустройством внутри жилого массива, а также территорией неподалеку, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

При въезде на территорию жилого массива сразу заметна грязь, образовавшуюся после дождя. К слову, асфальтированной дороги здесь нет. Но судя по грудам щебня и асфальта, он должен здесь появиться в скором времени. Об этом говорят и сами жители.

"Дороги у нас тут плохие. Нет тротуара. Когда дождь идет, всё промокает и невозможно ходить. Пока не знаю даже, когда здесь сделают дорогу, может, когда застроят полностью. А так мне нравится, что немного дальше от города, нет суеты, тихо", - рассказал встречный житель района.

Сразу за одним из жилых комплексов, который находится ближе к дороге, проходит речка. Вдоль нее на берегу можно заметить груды мусора, как строительного, так и бытового. Но самое важное, что привлекло внимание, это то, что водоем никак не огражден. Спуск там "крутой", но доступный.

Во время прогулки по району рядом с речкой встретили девочку лет 12-ти. Она находилось на обрыве у реки. На вопрос "Что она там делала", ответила, что просто фотографировала цветы.

Многие жители переехали в эти дома недавно. Большая часть из них говорят, что жалоб пока нет. Однако один мужчина всё же рассказал о зловонии.

"В общем, здесь, всё нормально. Но у нас за домом строится какая-то канализационная база что ли. Вот оттуда идет запах. Говорят, что она еще не работает, но запах мы уже чувствуем", - отметил другой встретившийся нам местный житель.

И действительно, за новостройками располагается некая база. Вывески с названием не видно. Но близко к забору можно заметить бетонный котлован с водой. Оттуда насосом сильным напором стекает вода в вырытый рядом ров, который находится уже за пределами территории. Углубление шириной почти в метр, а в длину, составляет несколько десятков метров. При этом, предположительно, эта вода стекает в ту самую местную речку, вдоль которой местные ловят рыбу.

На запрос о странном сбросе воды, в пресс-службе акимата Астаны сообщили, что на этом месте ведется строительство магистральных коллекторов ливневой канализации. В ведомстве заверили, что слитая вода не несет угрозы жителям и природе.

"На данном участке в целях обеспечения отвода поверхностных стоков с территории "Аллеи Мынжылдык", улицы Ахмета Байтурсынова, улицы Нажимеденова проводятся работы по строительству магистральных коллекторов ливневой канализации по улице Ш.Калдаякова, улице А86, очистных сооружений ливневой канализации района II-4. В рамках проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение сопутствующих работ по водопонижению грунтовых вод, которые являются чистыми, и не несут угрозы для окружающей среды при сбросе на рельеф прилегающей территории",- проинформировали в акимате.

Также там отметили, что на улице Калдаякова нет места для сброса грунтовых вод из-за активной застройки территории. Поэтому чтобы не было подтоплений зданий, подземную воду отводят по новому коллектору в сторону очистных сооружений района II-4.

Следуя вдоль вырытого рва можно попасть, на большую стихийную свалку. Огромные горы мусора лежат и на открытой территории, и в кустах, и даже в воде. Среди отходов можно заметить строительный мусор, металл, дерево, и пластик.

Как рассказали в акимате Алматинского района Астаны, с несанкционированной свалкой здесь борются уже продолжительное время. Вопросом также занимается экологическая полиция.

"С начала года всего по состоянию на 14 августа вывезено более 8 950 тонн (1 269 рейсов) мусора. Основные причины: интенсивное строительство, экологическая неграмотность, низкая ответственность граждан и слабое наказание (низкая стоимость штрафа), строительные компании нанимают частные фирмы и не контролируют доставку мусора на свалку. В уборке мусора всего задействовано 25 единиц техники, из них пять погрузчиков, 20 самосвалов", - сообщили в ведомстве.

К слову, мусор сюда не только вывозят, но и забирают. Возможно, что-то идет на сдачу в металлолом или для личного пользования.

Также здесь проводится укладка инженерных сетей. В акимате района сообщили, что работы ведутся за жилым комплексом ЖК "Санси".

Отметим, еще одно неудобство района – отсутствие рядом автобусных остановок. Чтобы уехать жителям приходится идти на вокзал "Нұрлы жол". В целом в жилой массив еще не заселен полностью, не все дома введены в эксплуатацию, на объектах активно идет стройка. Возможно этим и объясняется неухоженность территории.