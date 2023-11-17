Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области

Вагоны-зерновозы сошли с рельсов на перегоне "Аршалы-Анар" в Акмолинской области. На месте ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
ЧП произошло 16 ноября в 12:50 на участке Астана – Караганда.
"Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути" - прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как уточнили в департаменте полиции на транспорте, на перегоне "Аршалы-Анар" с рельсов сошёл грузовой поезд сообщением "Костанай – Какир Республика Узбекистан".
"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Астана по части 1 статьи 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Пострадавших нет. Проводится расследование", - добавили в ведомстве.