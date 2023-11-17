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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области

Сегодня, 19:58
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скриншот видео Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: скриншот видео

Вагоны-зерновозы сошли с рельсов на перегоне "Аршалы-Анар" в Акмолинской области. На месте ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

ЧП произошло 16 ноября в 12:50 на участке Астана – Караганда.

"Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути" - прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как уточнили в департаменте полиции на транспорте, на перегоне "Аршалы-Анар" с рельсов сошёл грузовой поезд сообщением "Костанай – Какир Республика Узбекистан".

"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Астана по части 1 статьи 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Пострадавших нет. Проводится расследование", - добавили в ведомстве.

 

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