Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области

Вагоны-зерновозы сошли с рельсов на перегоне "Аршалы-Анар" в Акмолинской области. На месте ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

ЧП произошло 16 ноября в 12:50 на участке Астана – Караганда.

"Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути" - прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как уточнили в департаменте полиции на транспорте, на перегоне "Аршалы-Анар" с рельсов сошёл грузовой поезд сообщением "Костанай – Какир Республика Узбекистан".