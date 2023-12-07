Грузовые автомобили чаще всего арендовали казахстанцы в этом году

По итогам трёх кварталов объём аренды большегрузов составил 73,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.



Сообщается, что наибольший объём услуг аренды среди видов транспорта принадлежит грузовому авто. Он вырос на 47,7% по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.



Отмечается также, что объём аренды легкового транспорта за девять месяцев также показал рост. По сравнению с январём - сентябрём 2022 года он составил 11,2%, достигнув 69,8 миллиарда тенге.

Далее следуют аренда строительных машин и оборудования. За девять месяцев 2023 года объём услуг составил 42,7 миллиарда тенге (22%), аренда сельхозмашин и оборудования – два миллиарда тенге (+69,5%).