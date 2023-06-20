Грузовой поезд сбил 25 голов МРС в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Грузовой поезд сбил 25 голов мелко-рогатого скота (МРС) в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Случай произошёл на перегоне Сарысай – Хромтау. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. Поезд сбил 25 голов мелко-рогатого скота, из них 20 погибло. Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установлен хозяин домашних животных. Им оказался 64-летний житель Актюбинской области. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог и наложен штраф в размере 5 МРП.

Напомним, что с начала года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте зарегистрировано 670 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 172, связанных с нахождением на железнодорожном полотне домашних животных – 386.