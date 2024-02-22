Грузовое судно снесло часть моста в китайском Гуанчжоу

Капитан грузового судна не вырулил в узкий проход между пролётами и влетел в одно из оснований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Mash".

Сообщается также, что на переправе в этот момент были люди. В воду упали несколько автомобилей.

Число жертв пока не известно.