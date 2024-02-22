Грузовое судно снесло часть моста в китайском Гуанчжоу
Сегодня, 09:52
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Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
38Фото: скрин видео
Капитан грузового судна не вырулил в узкий проход между пролётами и влетел в одно из оснований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Mash".
Сообщается также, что на переправе в этот момент были люди. В воду упали несколько автомобилей.
Число жертв пока не известно.
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