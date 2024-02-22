  • 22 Февраля, 10:02
  • BAIGENEWS

Грузовое судно снесло часть моста в китайском Гуанчжоу

Сегодня, 09:52
АВТОР
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скрин видео Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Фото: скрин видео

Капитан грузового судна не вырулил в узкий проход между пролётами и влетел в одно из оснований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Mash".

Сообщается также, что на переправе в этот момент были люди. В воду упали несколько автомобилей.

Число жертв пока не известно. 

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