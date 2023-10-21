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Грузовики с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа из Египта

Сегодня, 17:15
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EPA-EFE/ MAXAR TECHNOLOGIES Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: EPA-EFE/ MAXAR TECHNOLOGIES

Первые грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай, "в первую очередь в сектор доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, получившим ранения в результате бомбардировок и обстрелов анклава со стороны израильских сил".

По договорённости между сторонами, в субботу в Газу прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировку грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН. Как накануне заявил у "Рафаха" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, на территории самого сектора Газа распределением помощи будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В настоящее время у КПП "Рафах" выстроились в очередь около 200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, готовых в любое время отправиться в приграничный палестинский сектор.

Ранее Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа". 

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