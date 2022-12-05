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скриншот с видео Вчера, 23:45
131
Вчера, 23:45
131
Фото: скриншот с видео

Грузовик врезался в ограждение LRT в Астане

В Астане водитель грузовика марки "КамАЗ" врезался в ограждение LRT, передаёт BaigeNews.kz.

Видео ДТП, которое сняли очевидцы, появилось в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что ДТП произошло 5 декабря около 12:20. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

"31-летний водитель автомашины марки "КамАЗ", следуя по улице Сыганак со стороны улицы Туркестан в сторону проспекта Кабанбай батыра, не учитывая дорожное покрытие и не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на ограждение, повредив его (столб LRT не повреждён)", - сообщили в полиции.

Пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 части 1 КРКоАП.

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#дтп #LRT #Астана #ЛРТ
BaigeNews.kz
Вчера, 23:45
131
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