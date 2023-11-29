Грузовик с пиротехникой взорвался в Кыргызстане, есть погибший
Сегодня, 01:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
123Фото: cкриншот с видео
В Кыргызстане загорелся грузовик с пиротехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС республики.
Водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозившего фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт в Иссык-Кульской области. Произошло возгорание прицепа грузовика.
Из Балыкчи прибыли два пожарных расчёта. Огонь удалось локализовать, ведутся работы по его тушению.
Один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- В Турции море вышло из берегов и затопило улицы
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске