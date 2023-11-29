  • 29 Ноября, 02:17
  • BAIGENEWS

Грузовик с пиротехникой взорвался в Кыргызстане, есть погибший

Сегодня, 01:12
АВТОР
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cкриншот с видео Сегодня, 01:12
Сегодня, 01:12
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Фото: cкриншот с видео

В Кыргызстане загорелся грузовик с пиротехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС республики.

Водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозившего фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт в Иссык-Кульской области. Произошло возгорание прицепа грузовика. 

Из Балыкчи прибыли два пожарных расчёта. Огонь удалось локализовать, ведутся работы по его тушению.

Один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.

 
 
 
 
 
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Публикация от Официальная страница МЧС КР (@mchs_kyrgyzstan)


 

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