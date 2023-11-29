Грузовик с пиротехникой взорвался в Кыргызстане, есть погибший

В Кыргызстане загорелся грузовик с пиротехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС республики.

Водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозившего фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт в Иссык-Кульской области. Произошло возгорание прицепа грузовика.

Из Балыкчи прибыли два пожарных расчёта. Огонь удалось локализовать, ведутся работы по его тушению.

Один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.

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