Грузовик опрокинулся в области Абай, есть пострадавшие
Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33Сегодня, 19:33
87Фото: instagram.com/abaioblysytjd
Двум мужчинам потребовалась помощь спасателей после ДТП на трассе в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью 5 марта в службу спасения поступило сообщение о том, что на 888 километре дороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" произошло опрокидывание грузового автомобиля и имеются двое пострадавших.
На место направили сотрудников трассового медико-спасательного пункта "Жарма".
Медработниками оказана первая медицинская помощь 34-летнему мужчине. Его доставили в Центральную районную больницу села Калбатау с диагнозом ушиб левого плечевого сустава. Второй мужчина в медицинской помощи не нуждался.
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